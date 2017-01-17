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Вторник, 17 января 2017, 13:50
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13:50
Количество задержанных народными дружинниками в Коми за год выросло на треть

В 1,5 раза увеличилось число обнаруженных ими правонарушений.

По информации пресс-службы МВД по Коми, в региональный реестр включены 25 народных дружин общей численностью 324 человека. Из них 18 дружинам выделены служебные помещения, что касается остальных, то вопрос о предоставлении кабинетов находится в стадии обсуждения.

Вместе с полицейскими дружинники охраняют общественный порядок в Сыктывкаре и Эжве, Усинске, Ухте (в том числе Водном), Воркуте, Сосногорске, Печоре, Инте, Вуктыле, в сыктывдинских селах Выльгорт и Зеленц, в селе Усть-Кулом, в Емве и поселках Синдор, Чиньяворык, селе Мещура Княжпогостского района, в Усть-Вымском, Корткеросском, Прилузском (село Объячево), Койгородском (села Койгородок и Кажим), Ижемском (село Щельяюр), Сысольском и Удорском районах.

По итогам 12 месяцев 2016 года с их участием обнаружено 1575 административных нарушений и 1064 человека задержано. Как сообщалось ранее, в столице Коми члены дружин за год помогли полицейским раскрыть два преступления и выявили 755 административных нарушения.

За 2015 год народные дружинники помогли установить 984 административных правонарушения и задержать 772 правонарушителя.

На очередном заседании штаба народных дружин в Коми в декабре прошлого года органам местного самоуправления предложили проработать вопрос о предоставлении членам народных дружин льгот на посещение спортивных и иных культурно-массовых учреждений.

Напомним, вопрос о возмещении расходов на оплату стоимости проезда членов дружины в общественном транспорте решен на республиканском уровне. Также им компенсируют расходы по личному страхованию, ежегодно предоставляют путевку в республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий – по одному дружиннику от муниципалитета, премируют за участие в раскрытии особо важных дел и заключают договоры гражданско-правового характера с руководителями дружин. А в Ухте за час дежурства в будни народные охранники получают 46 рублей.

Фото Катерины Клепиковской

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарУхтаВоркутаЕмваВуктылПечораИнтаСосногорск
Общество
Социум
народные дружиныБезопасностьпорядокзакон
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