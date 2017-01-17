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Вторник, 17 января 2017, 15:58
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15:58
В 2016 году жители Коми в четыре раза чаще заражались энтеровирусной инфекцией

Значительно увеличилась заболеваемость внебольничной пневмонией и гриппом.

За январь-декабрь 2016 года в республике зарегистрировано 416392 случая инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 21,2 процента больше, чем за аналогичный период 2015 года.
По информации управления Роспотребнадзора в Коми, за 2016 год не зарегистрированы случаи брюшного тифа, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, туляремии, легионеллеза, трихинеллеза.

В прошлом году жители региона реже болели сальмонеллезом – на 6,9 процента, дизентерией – на 32 процента, вирусным гепатитом – на 40 процентов, в том числе вирусным гепатитом А – на 44,1 процента, вирусным гепатитом С – на 23,3 процента, носительством вирусного гепатита В – на 22,3 процента, скарлатиной – на 18,5 процента, сифилисом – на 30,5 процента, гонококковой инфекцией – на 19,9 процента, микроспорией – на 14,4 процента, чесоткой – на 37,8 процента.
По предварительным данным, в январе-декабре 2016 года заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза снизилась на 9 процентов, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 51,4 против 56,5 за аналогичный период 2015 года. На 9,1 процента снизилась заболеваемость туберкулезом органов дыхания, показатели составили соответственно 49,1 и 54 на 100 тысяч населения. На 13,8 процента уменьшилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 3,7 процента (56,7 на 100 тысяч населения). Тогда как год назад ее показатель увеличился на 31,8 процента, уровень заболеваемости тогда составил 57,2 случая на 100 тысяч населения.

Вместе с тем, в текущем году несколько возросла пораженность педикулезом - на 2,2 процента. Отмечается значительный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией – в 4,2 раза, коклюшем – на 13,5 процента, хроническим вирусным гепатитом В – на 3,5 процента, гемофильной инфекцией – на 24,5 процента, инфекционным мононуклеозом – на 22,1 процента, пневмонией внебольничной – на 40,8 процента, гриппом и ОРВИ – на 22,2 процента. Напомним, год назад в регионе, как и по всей стране, распространился свиной грипп (А(H1N1) pdm-09). В Коми от осложнений, вызванных этим вирусом, скончалось два человека. Эпидсезон в регионе завершился только в конце марта.

Также в прошлом году зафиксирован рост уровня заболеваемости в группе кишечных инфекций (на 26,3 процента). Произошло это за счет острых кишечных инфекций установленной этиологии (на 23,5 процента), в том числе инфекций, вызванных ротавирусами (на 13,4 процента), вирусами Норволк (в 2,8 раза) и кишечных инфекций, вызванных неустановленными инфекционными возбудителями (на 29 процентов). Так, в ноябре 2016 года в ухтинской школе была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. После проведенной проверки в заражении 15 детей обвинили повара школьной столовой, которая была носителем норовируса.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарУхта
Общество
Социум
инфекциизаболеваемостьзаражение
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