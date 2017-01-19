В Воркуте создадут первый многофункциональный культурный центр на базе двух библиотек

Оптимизировать сеть библиотек в Воркуте планировали давно. В конце января 2015 года стало известно о том, что в Год литературы хотят закрыть две библиотеки – филиал семейного чтения на улице Гагарина и детской библиотеки на улице Пирогова. Также рассматривалось предложение о слиянии детской библиотеки-филиала №3 со взрослой библиотекой-филиалом №13. Так городские власти хотели оптимизировать неэффективную библиотечную сеть. ОНФ в Коми направило обращение в министерство культуры региона обращение с просьбой сохранить учреждения. В феврале 2016-го стало известно, что власти города заморозили мероприятия по оптимизации библиотечной сети. Но в декабре 2016-го вопрос снова появился на повестке.

Как сообщал интернет-журнал «7х7», планами муниципалитета реорганизовать сеть вновь были обеспокоены библиотекари Воркуты. О них они узнали после встречи с руководством города. Стало известно, что Центральную детско-юношескую библиотеку хотят перевести в здание центральной городской библиотеки. Филиал детской библиотеки (фонд – 14 тысяч книг) закрыть. Библиотеки в поселках Воргашор, Северный и Заполярный переселить из своих помещений в дома культуры.

По мнению сотрудников центральной библиотеки, из-за объединения двух учреждений часть книг придется выбросить, так как фонды уже переполнены. Дворцы культуры в поселках не приспособлены для хранения книг и организации читальных залов, находятся в отдалении от других социальных объектов. Больше всего библиотекари переживали из-за возможного закрытия детско-юношеской библиотеки имени Юрия Гагарина («Гагаринка»).

Тогда в пресс-службе мэрии Воркуты отметили, что окончательное решение о реорганизации библиотек не принято. А министр культуры, архивного дела и туризма Сергей Емельянов заявил, что сокращать детско-юношеские библиотеки нельзя. Наоборот: в июне 2017 года в Воркуте откроется первый в регионе модельный центр на базе детско-юношеской библиотеки. «После встречи с сотрудниками администрации Воркуты мы решили, что в городе будет создан инновационный библиотечный комплекс для детей и молодежи. Это будет модельный проект для республики. В 2017 году министерство окажет финансовую поддержку администрации Воркуты. Это будет библиотека в центре города, похожая на молодежный центр с последними книжными новинками, мы обучим специалистов», – сказал министр, но не уточнил, в каком помещении будет располагаться комплекс.

На сайте «Активный регион» 18 января 2017 года был опубликован ответ на вопрос, верны ли слухи, что «Гагаринка» закроется. Минкультуры Коми сообщило, что, по данным воркутинской администрации, библиотека поселка Северный действительно переедет в дом культуры («Центр творчества и досуга «Йолога»), воргашорскую библиотеку переведут в здание «Дома детского творчества» поселка, филиал библиотеки на улице Пирогова закроют, а книжные фонды перераспределят между другими филиалами.

Изменится и адрес «Гагаринки». «Сейчас она расположена в спальном районе города в цокольном этаже жилого многоквартирного дома, к которому отсутствуют подъездные пути, а в пешеходной доступности отсутствуют остановки городского транспорта, то есть существует проблема низкой транспортной и пешеходной доступности для детей и юношества, что существенно снижает показатели качества услуг, – пояснили в мэрии Воркуты. – В соответствии с принятым решением об изменении месторасположения библиотеки наиболее реализуемый вариант – это ее размещение в Центральной городской библиотеке имени Александра Пушкина с сохранением статуса филиала и полным объемом оказываемых услуг. Данный вариант может стать первым этапом проекта по созданию на базе центральной библиотеки инновационного многофункционального мультикультурного библиотечного центра».

Существует и второй вариант – размещение детско-юношеской библиотеки в отдельном помещении в центре города. Но его реализуют, только если удастся подобрать свободное помещение в центральной части Воркуты, которое будет полностью удовлетворять потребности учреждения.

По задумке, в обновленной библиотеке будут оказываться разные услуги: выдавать книги, как и прежде, создавать различные объединения по интересам (клубы продленного дня для младшеклассников или клубы выходного дня «Мама-няня»), а также оказывать культурные услуги иного рода (например, предоставлять помещения для занятий хореографических клубов).

В ответе отметили, что планируемая оптимизация сети библиотек учтет транспортную доступность и возможности альтернативной обеспеченности населения и детей услугами библиотечного обслуживания.

Также сообщается, что с 1 февраля 2017 года сократится штат управления культуры города.

*** Централизованная библиотечная система Воркуты создана в 1977 году на базе Центральной библиотеки имени А.Пушкина. Сейчас в ней девять филиалов, в том числе в поселках Северный, Воргашорский, Заполярный, Сивая Маска. Из-за оптимизации за последние годы в городе закрылись четыре филиала, в том числе и детская библиотека в поселке Воргашор. Сами библиотеки потеряли 650 квадратных метров площади.

Фото с сайта rkomi.ru