На государственные деньги Крайний Север в этом году покинут 340 семей из Коми

Как сообщает пресс-служба главы Коми, утвержден график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, вынужденных переселенцев и людей, пострадавших в результате различного рода чрезвычайных ситуаций. В этом году 336 сертификатов на общую сумму 610,7 миллиона рублей получат жители Коми, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Еще 5 сертификатов на 9,4 миллиона рублей будет выдано чернобыльцам и пострадавшим в результате аварии на производственном объединении «Маяк». И один сертификат на сумму 3,3 миллиона рублей выпушен для вынужденного переселенца.

Закон о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, был принят в 2002 году. В 2011 году изменился порядок определения размера субсидии, регламентирована очередность. Так, могут рассчитывать на сертификат инвалиды первой и второй групп, пенсионеры, граждане, признанные безработными, и, наконец, работающее население. Есть несколько ограничений: субсидии выдаются тем, кто приехал на Север не позднее 1 января 1992 года и проработал там не менее 15 лет. Также у заявителя не должно быть жилья в других регионах России или он должен быть нуждающимся в улучшении жилищных условий, но не получать до этого никаких субсидий на эти цели.

По данным на 1 января 2006 года, опубликованных на сайте правительства Коми, в целом в республике на получение жилищных субсидий на учете состояли 47543 семьи, в Воркуте – 28558 семей, в Инте – 6823 семьи.

На 1 января 2016 года в очереди на переселение с Крайнего Севера стояли 31224 семьи (инвалиды – 3064 семьи, пенсионеры – 19416 семей, работающие – 8744 семьи). Чтобы предоставить им выплаты в 2016-2020 годах, Коми нуждается в 7,4 миллиарда рублей от федерального бюджета. Чтобы ежегодно переселять по 1510 семей, необходимо по 1,47 миллиарда в год.

Всего за десять лет было выдано сертификатов на сумму 7,5 миллиарда рублей, социальные выплаты получили почти 3 тысячи семей – в основном из Воркуты и Инты. В 2014 году переселилось 238 семей, в 2015-м – 405, в 2016-м - 374.

Как уточняет пресс-служба главы, вновь изменена методика распределения федеральных средств между регионами, она будет применяться с 2018 года. При распределении денег будет учитываться количества граждан, состоящих на учете и изъявивших желание получить сертификат в планируемом году (с учетом категории очередности и членов семей указанных граждан). Поэтому людям надо сообщить о своем желании получить сертификат в 2018 году, обратившись с заявлением в администрацию муниципалитета до 1 июля 2017 года.

Фото с сайта pixabay.com