КомиОнлайн

Новости

Пятница, 20 января 2017, 15:03
  • 90
  • 0
  • 1

15:03
На государственные деньги Крайний Север в этом году покинут 340 семей из Коми

Своей очереди ждут более 30 тысяч семей.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, утвержден график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, вынужденных переселенцев и людей, пострадавших в результате различного рода чрезвычайных ситуаций. В этом году 336 сертификатов на общую сумму 610,7 миллиона рублей получат жители Коми, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Еще 5 сертификатов на 9,4 миллиона рублей будет выдано чернобыльцам и пострадавшим в результате аварии на производственном объединении «Маяк». И один сертификат на сумму 3,3 миллиона рублей выпушен для вынужденного переселенца.

Закон о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, был принят в 2002 году. В 2011 году изменился порядок определения размера субсидии, регламентирована очередность. Так, могут рассчитывать на сертификат инвалиды первой и второй групп, пенсионеры, граждане, признанные безработными, и, наконец, работающее население. Есть несколько ограничений: субсидии выдаются тем, кто приехал на Север не позднее 1 января 1992 года и проработал там не менее 15 лет. Также у заявителя не должно быть жилья в других регионах России или он должен быть нуждающимся в улучшении жилищных условий, но не получать до этого никаких субсидий на эти цели.

По данным на 1 января 2006 года, опубликованных на сайте правительства Коми, в целом в республике на получение жилищных субсидий на учете состояли 47543 семьи, в Воркуте – 28558 семей, в Инте – 6823 семьи.

На 1 января 2016 года в очереди на переселение с Крайнего Севера стояли 31224 семьи (инвалиды – 3064 семьи, пенсионеры – 19416 семей, работающие – 8744 семьи). Чтобы предоставить им выплаты в 2016-2020 годах, Коми нуждается в 7,4 миллиарда рублей от федерального бюджета. Чтобы ежегодно переселять по 1510 семей, необходимо по 1,47 миллиарда в год.

Всего за десять лет было выдано сертификатов на сумму 7,5 миллиарда рублей, социальные выплаты получили почти 3 тысячи семей – в основном из Воркуты и Инты. В 2014 году переселилось 238 семей, в 2015-м – 405, в 2016-м - 374.

Как уточняет пресс-служба главы, вновь изменена методика распределения федеральных средств между регионами, она будет применяться с 2018 года. При распределении денег будет учитываться количества граждан, состоящих на учете и изъявивших желание получить сертификат в планируемом году (с учетом категории очередности и членов семей указанных граждан). Поэтому людям надо сообщить о своем желании получить сертификат в 2018 году, обратившись с заявлением в администрацию муниципалитета до 1 июля 2017 года.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиВоркутаИнта
Общество
Социум
Крайний Северпереселениежильесертификат
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Водитель-экспедитор кат. В и С
Виктория (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Врач акушер-гинеколог
Санталь 23 (Сыктывкар)
от 30000 RUR

Руководитель отдела продаж
Комитекс ЛИН (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Slave slut:
внутри себя...мммм...как это приятно ощущать кого-то или что-то внутри себя....
20.01.2017 - 15:21
Перейти к новости
ну и дела:
Предположительно, причиной страшного поступка стали психологические проблемы.
20.01.2017 - 15:07
Перейти к новости
Пудрим носик:
наркота стала качественнее, не китайская
20.01.2017 - 14:58
Перейти к новости
зэка:
в СИЗО какой бардак творится? Оттуда никакая информация вообще не утекает, а значит там можно делать что угодно
20.01.2017 - 14:54
Перейти к новости
повелитель:
а мне пофигу пусть выкладывают снимки, только реклама будет и девчонки набегут сразу) отбоя не будет
20.01.2017 - 14:36
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика