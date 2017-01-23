Вторая «вышка» бесплатно, больше легионеров и обновление ПДД – чего хотят жители Коми

На сайте Российской общественной инициативы размещено восемь предложений, поступивших из Коми. О некоторых из них «КомиОнлайн» уже писал – это изменение ПДД в части, касающейся перевоза детей в специальных удерживающих устройствах и полный запрет азартных игр. Есть и новые идеи от жителей Коми.



Учиться, учиться, еще раз учиться

Одна из идей, опубликованная на РОИ, – предоставить гражданам России право на бесплатное второе или последующее высшее образование на конкурсной основе один раз в жизни. Авторы инициативы считают, что это особенно актуально в существующей социально-экономической ситуации. «Расширяя спектр индивидуальных профессиональных навыков, уровень компетентности и общий кругозор, современный работник значительно увеличивает свою востребованность, улучшает перспективы трудоустройства и самореализации», – говорится в обращении.

Сейчас Конституция гарантирует получение высшего образования, а федеральный закон дает право получения бесплатной «вышки» на конкурсной основе, когда гражданин получает его впервые. Но нередко первое высшее образование люди получают платно в силу разных причин. «К тому же в таких случаях теряется право получения бесплатного высшего образования во второй или последующие разы. И получается, что гражданин не может воспользоваться своим конституционным правом на получение бесплатного высшего образования, – пишут авторы идеи. – Считаем, что получение высшего образования на конкурсной основе должно быть единоразово гарантировано гражданину России вне зависимости от количества ранее полученных высших образований на платной основе».

Чтобы изменить ситуацию, нужно внести поправку в пункт 3 статьи 5 федерального закона об образовании, изменив слово «впервые» на «единожды».

Если инициатива воплотится в жизнь, по мнению авторов, это даст углубление знаний в своей профессиональной сфере, карьерный рост, самореализацию личности, возможность смены профессии. Есть и минус: недобросовестные граждане могут воспользоваться своими правами несколько раз.

Сейчас за инициативу проголосовало ровно 1000 человек. Против выступило 183 пользователя сайта. Чтобы ее рассмотрели на федеральном уровне, нужно до 14 сентября этого года набрать еще 99 тысяч голосов.

Добро пожаловать

Следующая инициатива касается спорта, а точнее футбола. Пользователь из Коми предлагает отказаться от лимита на легионеров в российском футболе. По его мнению, это ведет к деградации российского футбола. «На футбол тратятся огромные деньги государственных корпораций. После отмены можно будет нанять более дешевых легионеров и сэкономить на этом, а сэкономленные деньги пустить на развитие футбола, – говорится в инициативе. – Нужно отменить лимит на легионеров, и пусть победит лучший в честной конкуренции».

Под инициативой подписалось 537 человек, но 371 высказался против. Чтобы ее рассмотрели на федеральном уровне, нужно до 15 июля набрать еще 99463 голосов.

Переоценка ценностей

Следующая инициатива касается обязательного автострахования. Сейчас при начислении размера страховой выплаты по ОСАГО в случае с ДТП страховые компании учитывают амортизацию (износ) детали, существенно снижая размер страхового возмещения, а покупать приходится новые запчасти. Разница в цене очень существенна. Поэтому пользователь из Коми просит отменить учет износа детали при расчете страхового возмещения или вообще отстранить страховые компании от расчета стоимости ущерба и размера выплаты, а выплаты приравнять к стоимости ущерба, указанного в акте независимого лицензированного оценщика. Но не более предельного размера, прописанного в законе. В результате размер компенсации будет равен ущербу, а закон об ОСАГО заработает (как и задумывался) для защиты прав потерпевших.

Инициатива собрала 2033 голоса за и 43 против. Осталось до 10 мая набрать еще 97967 голосов в поддержку.

Правила для избранных

Следующая инициатива посвящена ужесточению правил получения лицензии автошколами. По мнению авторов, федеральным властям нужно дополнить пункт 10 постановления о лицензировании образовательной деятельности несколькими требованиями, чтобы автошкола обязана была предоставить копии программ подготовки (переподготовки) трактористов, трактористов-машинистов, трактористов специального профиля, машинистов самоходных машин, водителей внедорожных автомототранспортных средств, согласованных с органом Гостехнадзора. Еще один документ – свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса. И третье – необходимо создать федеральный реестр образовательных учреждений, обучающих трактористов, с информацией о лицензии.

В результате, как считают авторы идеи, те, кто хочет получить соответствующую профессию, получат более качественное образование и быстрее найдут работу, которую будут качественно выполнять. Это позволит отсеивать несерьезные организации, которые, не имея оснащения и кадров, получают лицензию и проводят обучение. Это же сократит число ДТП с участием трактов и самоходных машин и количество случаев травматизма на предприятиях.

За обращение проголосовало 552 человека, еще 188 высказались против. До 11 ноября авторам инициативы нужно собрать еще 99448 голосов, если они хотят, чтоб идею рассмотрели на федеральном уровне.

Сделать проще

В продолжение предыдущей инициативы поступила еще одна. Она предлагает упростить процедуру переоборудования тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним. Авторы уверены, что это сильно облегчит владельцам тракторов и самоходных машин жизнь: не надо будет покупать несколько машин для выполнения разных задач, а достаточно будет приобрести подходящее оборудование, установить его и получить разрешение в Гостехнадзоре. Это поспособствует развитию малых предприятий, например, крестьянско-фермерских хозяйств. И нужно для этого разработать методику по переоборудованию единичных тракторов и самоходных машин с учетом возможной смены оборудования и создать сайт с реестром организаций, которые имеют право вносить изменения в конструкцию самоходных машин и тракторов с выдачей соответствующего документа.

За предложение отдали голоса 629 человек, против – 28. Чтобы инициативу рассмотрели, до 14 ноября нужно собрать еще 99371 голос.

Чтобы наказывали

Очередная инициатива, касающаяся правил дорожного движения, призывает запретить езду транспорта без номерных знаков по дорогам общего пользования. «Сейчас в некоторых случаях не запрещено передвижение транспорта по дорогам общего пользования без госзнаков. В результате по дорогам ездят машины, невидимые для средств автофиксации правонарушений, для видеорегистраторов, которые могут скрыться с места ДТП, – говорят авторы инициативы. – Предлагаем внести поправки, полностью запрещающие передвижение транспорта по дорогам общего пользования без госзнаков. Вместе с тем упростить процедуру получения временных номеров, включая самостоятельное их получение через портал госуслуг».

Также предлагается дополнительно включить в перечень условий остановки машины работниками госавтоинспекции на проверку, если у автомобиля стоят временные номера – «чтобы не было соблазна кататься с просроченными». В результате, считают авторы идеи, дороги страны станут безопаснее.

Инициативу поддержало 832 человека, а против нее оказалось 207 человек. Чтобы ее увидели на федеральном уровне осталось собрать 99168 голосов до 10 августа.

Фото с сайта pixabay.com