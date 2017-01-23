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Понедельник, 23 января 2017, 18:35
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В Коми предложили премировать охотников за отстрел волков

В прошлом году в регионе убили 35 этих животных.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона, за 2016 год в республике для уменьшения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории населенных пунктов было добыто 35 волков. По оценке специалистов-охотоведов, это составляет 90 процентов от потребности.

Выход волков на территорию населенных пунктов – обычное для Коми явление. Однако в последние годы наблюдается увеличение поголовья хищников в регионе: в 2013-м их было 244, в 2014-м – 387, в 2015-м - 527. Как считают специалисты-охотоведы, это напрямую связано с увеличением поголовья лосей. Для регулирования численности волков до 1990-х годов активно применялись различные меры: хищников отстреливали с вертолетов, охотники выслеживали и уничтожали волчьи выводки, преследовали хищников на автомототранспорте, ставили капканы, истребляли с помощью ядов.

Сейчас применение высокотоксичных ядов запрещено международным и российским законодательством. Привлекать авиацию и иной транспорт стало чрезвычайно затратно и малоэффективно.

Наиболее действенной мерой регулирования численности хищников специалисты считают введение стимулирующего премирования охотников. Так, в 2014-2015 годах на добычу волков потратили по 140 тысяч рублей (за счет субвенций из федерального бюджета). В итоге в 2014 году было добыто 20 волков, в 2015 году - 27 особей.

В прошлые годы выплаты носили компенсационный характер за понесенные расходы на горючее, амортизацию транспортных средств. Сейчас охотоведы предлагают проводить в муниципалитетах с наибольшей активностью волков грантовые конкурсы и лучшим охотникам-волчатникам выплачивать 10-15 тысяч рублей за каждую добытую особь.

Охотоведы напомнили также, что дикие животные предпочитают обходить стороной те населенные пункты, улицы которых содержатся в чистоте, и освещены должным образом, а для скота и собак в домашних хозяйствах обустроены специальные закрытые помещения. Помимо соблюдения этих правил безопасности, по их мнению, необходимо шире применять страхование имущества юридических лиц и граждан от чрезвычайных ситуаций, в частности, гибели домашних животных от нападения хищников. Так, например, в октябре 2016 года в Усть-Вымском районе дикие животные загрызли 18 овец.

Не бояться, но и не кормить: как вести себя с волками

Фото с сайта pixabay.com

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Коми
Экология
Пресс-релизы
минпромволкпремияохотниклось
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