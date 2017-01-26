В 2016 году коровы в Коми стали давать больше молока, а курицы – яиц

По данным Комистата, в республике за год произвели сельхозпродукции на 11,4 миллиарда рублей, что на 2,9 процента больше, чем в 2015-м.

Во всех хозяйствах региона вместе собрали 96,6 тысячи тонн картофеля, что на 14,3 процента меньше урожая предыдущего года. Зато валовой сбор овощей увеличился на 3,6 процента и составил 22 тысячи тонн. Сельхозорганизациями (без учета личных подсобных хозяйств) выкопано 4,3 тысячи тонн картофеля (на 18,5 процента меньше уровня предыдущего года), выращено 4 тысячи тонн овощей, или на 11,6 процента меньше, чем год назад.

Заметнее успехи в области животноводства. Так, на начало января 2017 года в Коми было 33,7 тысячи голов крупного рогатого скота (14,8 тысячи коров), 37,9 тысячи свиней, 12,8 тысячи овец и коз, 1,8 миллиона тысячи голов птицы. Из них в личных и фермерских хозяйствах – 43 процента поголовья крупного рогатого скота и 10 процентов свиней. В отличие от частных хозяйств, в сельхозорганизациях поголовье свиней за год увеличилось на 30,3 процента. Больше стало и птицы (на 6,9 процента). Зато снизилась численность крупного рогатого скота (на 1 процент в целом, коров – на 2,9 процента).

Всего в 2016 году в Коми произвели 33,6 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 54,3 тысячи тонн молока и 139,3 миллиона штук яиц. То есть производство скота и птицы на убой увеличилось на 8,7 процента, молока – на 0,2 процента, яиц – на 18,1 процента. При этом, по сравнению с предыдущим годом, отмечалось увеличение доли мяса свиней и снижение производства мяса крупного рогатого скота и птицы.

Надой молока на одну корову (без учета данных микропредприятий) составил 4278 килограммов против 4211 килограммов в 2015-м (напомним, в планах правительства – обеспечивать Коми молоком на 100 процентов), яйценоскость кур достигла 301 штуки яиц против 288.

Соответственно увеличилась и реализация яиц. Мяса скота и птицы продано столько же, сколько удалось годом ранее. А вот продажи овощей, картофеля и молока сократились.

Фото с сайта mshp.rkomi.ru