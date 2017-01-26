СМИ сообщили о возбуждении против депутата Госсовета Коми Игоря Терентьева второго уголовного дела

Бывшего начальника управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми Игоря Терентьева, который являлся председателем комитета Государственного Совета республики по бюджету, налогам и экономической политике, заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении имущества.

По данным следствия, в 2011 году фигурант создал фонд неучтенных денежных средств и распорядился, чтобы сотрудники возглавляемого им управления, которым начислялись надбавки «за интенсивность и высокие результаты работы», сдавали полученные деньги в этот фонд. За 2012-2016 годы в фонд поступило более 14 миллионов рублей. Подозреваемый присвоил из фонда сумму в размере не менее 1,5 миллиона рублей.

Суд арестовал 2 декабря И.Терентьева на два месяца.

Позже руководитель следственного управления СК по Коми Андрей Исаев сообщил, что в отношении парламентария могут возбудить новые дела. И.Терентьев признает вину частично. Соглашается с тем, что фонд создавался в интересах учреждения, но не признает фактов растраты денег со своей стороны.

По данным СМИ, в отношении И.Терентьева возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Его подробности пока не разглашаются.

*** До конца сентября 2016 года И.Терентьев возглавлял управление противопожарной службы и гражданской защиты Коми и работал в комитете по экологии Госсовета региона. После того как он сменил Дмитрия Шатохина на посту председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми в сентябре этого года, пост в управлении пришлось оставить.

Фото Игоря Соколова