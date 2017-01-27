Сосногорск выбрали местом для строительства нового тепличного комплекса

На заседании рабочей группы по взаимодействию правительства Коми и Группы компаний «Ренова» было рассмотрено предложение по строительству современного тепличного комплекса в Сосногорске. В случае положительного решения этот проект будет курировать ПАО «Т Плюс», входящее в ЗАО «Группа компаний «Ренова».

Представляя проект комплекса, руководитель направления «Тепличный бизнес» группы «Т Плюс» Дмитрий Туляков отметил, что в себестоимости теплоэнергозатраты составляют 35-45 процентов. Именно поэтому был выбран Сосногорский район, где работает Сосногорская ТЭЦ, – ее мощностей будет вполне достаточно для реализации проекта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми.

По итогам заседания было принято решение о создании рабочей группы в составе представителей региональных Минсельхоза, Минпрома, Минэкономики, администрации Сосногорского района и ГК «Ренова». Им предстоит подготовить дорожную карту по реализации проекта, и после анализа всех составляющих будет принято решение о возможности его запуска.

*** В Коми собираются построить тепличный комплекс в Емве, инвестиции в проект оцениваются в 9 миллиардов рублей.

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