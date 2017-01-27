Погрузились с головами: власть Усть-Вымского района испытала новый бассейн в Микуни

В настоящее время объект находится на стадии ввода в эксплуатацию.

В строящемся спорткомплексе в Микуни проводится тестирование инженерных сетей и большой чаши бассейна: она наполнена водой, произведена очистка и подогрев воды до 27 градусов. Об этом сообщается на официальном портале администрации Усть-Вымского района.

Первый экспериментальный заплыв в новом бассейне 26 января руководитель администрации и глава района, глава Микуни, начальник управления спорта и начальник отдела строительства районной администрации, директор бассейна, руководители строительства объекта.

Отзывы о заплыве у них были самые положительные: вода чистая, в помещении тепло, говорится в сообщении.

Сейчас спорткомплекс на стадии ввода объекта в эксплуатацию, далее предстоят работы по благоустройству территории.

*** Строить спортивное сооружение начали в декабре 2014 года. В сентябре 2015-го выяснилось, что смета проекта подорожала по сравнению с изначальной. В декабре 2016-го объект был готов на 75 процентов, но на завершение всех работ необходимо еще 46 миллионов рублей. Открыть бассейн местные власти хотят в 2017 году. Общая сумма расходов превысила 200 миллионов рублей, часть средств поступила по соглашению с Газпромом. Если в районной казне средств окажется недостаточно, то, возможно, регион поможет муниципалитету с этой стройкой.

Фото с сайта emdinmu.ru