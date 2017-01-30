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Понедельник, 30 января 2017, 14:35
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14:35
Россельхозбанк за год выдал на две трети больше ипотечных кредитов

Общая сумма жилищных займов составила свыше 65 миллиардов рублей.

По итогам работы в 2016 году Россельхозбанк выдал более 41 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму свыше 65 миллиардов рублей, что более чем на 70 процентов превышает аналогичный показатель 2015 года, сообщает пресс-служба банка.

В том числе в рамках программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой банк выдал более 21 тысячи кредитов на сумму свыше 35 миллиардов рублей.
За 2016 год ипотечный кредитный портфель банка увеличился на 36 процентов и по состоянию на 1 января 2017 года достиг 147 миллиардов рублей.

Россельхозбанк предлагает ипотечные кредиты на покупку квартир на первичном и вторичном рынках, приобретение загородной недвижимости, в том числе под залог имеющегося жилья, а также программы ипотечного кредитования для военнослужащих и молодых семей. При приобретении недвижимости у партнеров банка ставка по кредитам составляет от семи процентов годовых.
Банк активно развивает ипотечное кредитование и предоставляет займы на приобретение жилья в 73 филиалах, расположенных в различных регионах России. Наибольшее количество ипотечных кредитов в прошлом году было выдано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Башкирском, Чувашском, Саратовском, Удмуртском и Татарстанском региональных филиалах.
По результатам прошлого года АО «Россельхозбанк» сохраняет лидирующие позиции в рейтинге банков по объему выданных ипотечных кредитов.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото пресс-службы Россельхозбанка

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Москва
Общество
Социум
банккредитипотека
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