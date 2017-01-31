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Вторник, 31 января 2017, 11:56
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11:56
Ценный кадр: бывшего директора усинского дворца культуры обвинили в присвоении 1,7 миллиона рублей

Он ежемесячно вознаграждал себя за качество, интенсивность и высокие показатели работы.

Заместитель прокурора Усинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора местного дворца культуры. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по версии следствия, в 2013-2015 годах Геннадий Хохлов, который в тот период руководил учреждением культуры и по совместительству работал в нем худруком, без согласования с администрацией города издавал приказы о выплате себе ежемесячных доплат стимулирующего характера: за качество, интенсивность и увеличение объеме выполняемых работ, за высокие показатели работы, а также премии. Право на применение таких поощрений принадлежит лишь работодателю в лице администрации городского округа, о чем директору дворца культуры было известно. Всего таким образом он начислил себе свыше 1,7 миллиона рублей. Вину в содеянном экс-чиновник от культуры не признал. Дело о присвоении с использованием служебного положения в особо крупном размере направлено в суд.

Как уточняется в пресс-релизе надзорного ведомства, в апреле прошлого года Г.Хохлова обвинили в трате бюджетных средств на банкеты. Так, на средства учреждения были организованы банкеты в честь 25-летия татаро-башкирского культурного центра «Булгар» и 8 Марта, а также вечер отдыха для ансамбля украинской песни «Червона калина». А на вечер в честь 50-летнего юбилея директора пришли 70 человек, в основном высокопоставленные чиновники городской администрации и руководители градообразующих предприятий. По данным источника «КомиОнлайна», на столах были замечены красная икра, жареные целиком поросята, вино Jean Paul Chenet, коньяк Hennessy и 18-летней выдержки Chivas Regal. Всего на проведение банкетов и вечеров отдыха было израсходовано свыше 400 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному учреждению. В правоохранительные органы с жалобой на неправомерное поведение директора учреждения обратились его подчиненные. Сам же Г.Хохлов вину не признал, по высказыванию источника «КомиОнлайна», он посчитал, что тратить бюджетные деньги на банкеты – это нормально.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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КомиУсинск
Криминал
Пресс-релизы
директордворец культурырастратапремиибанкеты
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Комментарии

Усинец
31.01.2017 - 12:36
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Вот значит на какие денежки жена Хохлова раздаривала подарки учителям школы в которой учился их сын(шелковые палантины по 3000 тысячи и многое другое)." Добрые люди"

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Последние комментарии

Усинец:
Вот значит на какие денежки жена Хохлова раздаривала подарки учителям школы в которой учился их сын(шелковые палантины по 3000 тысячи и многое другое)." Добрые люди"
31.01.2017 - 12:36
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31.01.2017 - 10:44
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vyt rf;tncz:
мне кажется или столь помпезно надувающие щеки специалисты специалистами не являются? простите покорно, но если вы как профильные чиновники ничего не делаете, то с кого может и должен быть спрос? может хватит играть в хоккей по перекладыванию ответственности и пора начать работать?
31.01.2017 - 09:55
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Выневнимательны:
Там где фото туалета, речь идет о таунхаусе
31.01.2017 - 09:43
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