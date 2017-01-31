Ценный кадр: бывшего директора усинского дворца культуры обвинили в присвоении 1,7 миллиона рублей

Заместитель прокурора Усинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора местного дворца культуры. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по версии следствия, в 2013-2015 годах Геннадий Хохлов, который в тот период руководил учреждением культуры и по совместительству работал в нем худруком, без согласования с администрацией города издавал приказы о выплате себе ежемесячных доплат стимулирующего характера: за качество, интенсивность и увеличение объеме выполняемых работ, за высокие показатели работы, а также премии. Право на применение таких поощрений принадлежит лишь работодателю в лице администрации городского округа, о чем директору дворца культуры было известно. Всего таким образом он начислил себе свыше 1,7 миллиона рублей. Вину в содеянном экс-чиновник от культуры не признал. Дело о присвоении с использованием служебного положения в особо крупном размере направлено в суд.

Как уточняется в пресс-релизе надзорного ведомства, в апреле прошлого года Г.Хохлова обвинили в трате бюджетных средств на банкеты. Так, на средства учреждения были организованы банкеты в честь 25-летия татаро-башкирского культурного центра «Булгар» и 8 Марта, а также вечер отдыха для ансамбля украинской песни «Червона калина». А на вечер в честь 50-летнего юбилея директора пришли 70 человек, в основном высокопоставленные чиновники городской администрации и руководители градообразующих предприятий. По данным источника «КомиОнлайна», на столах были замечены красная икра, жареные целиком поросята, вино Jean Paul Chenet, коньяк Hennessy и 18-летней выдержки Chivas Regal. Всего на проведение банкетов и вечеров отдыха было израсходовано свыше 400 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному учреждению. В правоохранительные органы с жалобой на неправомерное поведение директора учреждения обратились его подчиненные. Сам же Г.Хохлов вину не признал, по высказыванию источника «КомиОнлайна», он посчитал, что тратить бюджетные деньги на банкеты – это нормально.

Фото Елены Кабаковой