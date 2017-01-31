Средний размер прожиточного минимума в Коми остался на прежнем уровне

До апреля будут действовать те же суммы, какие были установлены в июле 2016 года.

Согласно постановлению правительства Коми, с 1 января 2017 года в регионе установлены те же размеры прожиточного минимума, которые действовали в третьем и четвертом кварталах прошлого года. Средний размер составит 12128 рублей в месяц.

Последний раз величина прожиточного минимума в республике пересматривалась в июле – тогда средний размер был увеличен на 59 рублей.

Прожиточный минимум – довольно емкая социально-экономическая категория, придуманная советскими плановиками и характеризующаяся как минимум жизненных средств, физически необходимый для поддержания жизнедеятельности трудящегося и восстановления его рабочей силы. Этот термин перекочевал и в постсоветский период, который был дополнен такой характеристикой, как стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательных платежей и сборов. Следует отметить, что именно «вес» потребительской корзины влияет на величину прожиточного минимума, который пересматривается каждый квартал в любом регионе России. Объем потребления тех или иных продуктов питания и непродовольственных товаров, входящих в потребительскую корзину, пересматривается раз в пять лет.

Прожиточный минимум необходим для назначения различных социальных выплат. Например, на него будут опираться при назначении компенсации родительской платы за детский сад.

Группы населения В среднем по Коми (руб.) Природно-климатические зоны северная зона южная зона Все население, в том числе: 12128 13618 11596 Трудоспособное население 12914 14273 12452 Пенсионеры 9827 10882 9536 Дети 12336 14351 11510

В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы. В южную зону включены все остальные муниципалитеты республики.

Фото с сайта pixabay.com