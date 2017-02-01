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09:40 Жители Коми не предложили изменений в проект повышающего тарифы на капремонт постановления
Обсуждения длились девять дней.
На сайте общественных обсуждений опубликован отчет об итогах публичных слушаний постановления правительства Коми, которое предполагает рост тарифов на капремонт почти в три раза. Высказать свое мнение и внести правки в документ можно было с 19 по 28 января. Но как сообщается в итоговом отчете, ни одного замечания или предложения в адрес министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики не поступило. Проект остался в первоначальном виде.
Это означает, что средний минимальный взнос за квадратный метр жилья по Коми увеличат с 2,1 рубля до 7,26 рубля.
Как говорится в пояснительной записке к документу, изначально минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в республике, был занижен и не обеспечивал финансирование даже минимального набора услуг и работ по капремонту без привлечения бюджетной поддержки. Новый же расчет минимального взноса выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России и отталкивается от оценочной стоимости капремонта. Кроме того, учитывалось мнение местных властей и оценивалась доступность такого платежа для граждан.
После всех подсчетов предлагается установить минимальный взнос в 2017 году от 6,53 рубля до 7,26 рубля за «квадрат». Тариф в 2018 и 2019 годах будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.
Предлагаемые тарифы в разрезе муниципалитетов:
|
Город, район
|
Размер после индексации в январе 2016 года (руб)
|
Размер, предлагаемый проектом постановления (руб)
|
Сыктывкар
|
2,24
|
6,53
|
Сыктывдинский
|
2,24
|
6,53
|
Сосногорск
|
2,30
|
7,26
|
Корткеросский
|
2,30
|
6,53
|
Княжпогостский
|
2,30
|
6,53
|
Усть-Вымский
|
2,30
|
6,53
|
Ухта
|
2,32
|
7,26
|
Сысольский
|
2,32
|
6,53
|
Койгородский
|
2,38
|
6,53
|
Усть-Куломский
|
2,40
|
6,53
|
Печора
|
2,44
|
7,26
|
Троицко-Печорский
|
2,44
|
6,53
|
Прилузский
|
2,44
|
6,53
|
Удорский
|
2,52
|
6,53
|
Инта
|
2,60
|
7,26
|
Ижемский
|
2,64
|
6,53
|
Вуктыл
|
2,67
|
7,26
|
Воркута
|
2,69
|
7,26
|
Усть-Цилемский
|
2,69
|
6,53
|
Усинск
|
2,77
|
7,26
*** О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. В ноябре с подобным заявлением выступила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, а затем и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он заверил, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране. По его словам, в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат», но рассматривается вариант повышения хотя бы до 6-7 рублей. На тот момент проект документа находился в стадии разработки.
Фото Владилена Олофинского
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