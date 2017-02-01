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Среда, 01 февраля 2017, 09:40
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09:40
Жители Коми не предложили изменений в проект повышающего тарифы на капремонт постановления

Обсуждения длились девять дней.

На сайте общественных обсуждений опубликован отчет об итогах публичных слушаний постановления правительства Коми, которое предполагает рост тарифов на капремонт почти в три раза. Высказать свое мнение и внести правки в документ можно было с 19 по 28 января. Но как сообщается в итоговом отчете, ни одного замечания или предложения в адрес министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики не поступило. Проект остался в первоначальном виде.

Это означает, что средний минимальный взнос за квадратный метр жилья по Коми увеличат с 2,1 рубля до 7,26 рубля.

Как говорится в пояснительной записке к документу, изначально минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в республике, был занижен и не обеспечивал финансирование даже минимального набора услуг и работ по капремонту без привлечения бюджетной поддержки. Новый же расчет минимального взноса выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России и отталкивается от оценочной стоимости капремонта. Кроме того, учитывалось мнение местных властей и оценивалась доступность такого платежа для граждан.

После всех подсчетов предлагается установить минимальный взнос в 2017 году от 6,53 рубля до 7,26 рубля за «квадрат». Тариф в 2018 и 2019 годах будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

Предлагаемые тарифы в разрезе муниципалитетов:

Город, район

Размер после индексации в январе 2016 года (руб)

Размер, предлагаемый проектом  постановления (руб)

 Сыктывкар

2,24

6,53

 Сыктывдинский

2,24

6,53

 Сосногорск

2,30

7,26

 Корткеросский

2,30

6,53

 Княжпогостский

2,30

6,53

 Усть-Вымский

2,30

6,53

 Ухта

2,32

7,26

 Сысольский

2,32

6,53

 Койгородский

2,38

6,53

 Усть-Куломский

2,40

6,53

 Печора

2,44

7,26

 Троицко-Печорский

2,44

6,53

 Прилузский

2,44

6,53

 Удорский

2,52

6,53

 Инта

2,60

7,26

 Ижемский

2,64

6,53

 Вуктыл

2,67

7,26

 Воркута

2,69

7,26

 Усть-Цилемский

2,69

6,53

 Усинск

2,77

7,26

*** О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. В ноябре с подобным заявлением выступила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, а затем и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он заверил, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране. По его словам, в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат», но рассматривается вариант повышения хотя бы до 6-7 рублей. На тот момент проект документа находился в стадии разработки.

Фото Владилена Олофинского

Елена Кабакова
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КомиСыктывкарУхтаВоркутаИнтаПечораЕмваМикунь
Общество
Социум
Капремонтвзносытарифповышение
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