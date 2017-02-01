Жители Коми не предложили изменений в проект повышающего тарифы на капремонт постановления

На сайте общественных обсуждений опубликован отчет об итогах публичных слушаний постановления правительства Коми, которое предполагает рост тарифов на капремонт почти в три раза. Высказать свое мнение и внести правки в документ можно было с 19 по 28 января. Но как сообщается в итоговом отчете, ни одного замечания или предложения в адрес министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики не поступило. Проект остался в первоначальном виде.

Это означает, что средний минимальный взнос за квадратный метр жилья по Коми увеличат с 2,1 рубля до 7,26 рубля.

Как говорится в пояснительной записке к документу, изначально минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный в республике, был занижен и не обеспечивал финансирование даже минимального набора услуг и работ по капремонту без привлечения бюджетной поддержки. Новый же расчет минимального взноса выполнен в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России и отталкивается от оценочной стоимости капремонта. Кроме того, учитывалось мнение местных властей и оценивалась доступность такого платежа для граждан.

После всех подсчетов предлагается установить минимальный взнос в 2017 году от 6,53 рубля до 7,26 рубля за «квадрат». Тариф в 2018 и 2019 годах будет индексироваться в зависимости от уровня инфляции.

Предлагаемые тарифы в разрезе муниципалитетов:

Город, район Размер после индексации в январе 2016 года (руб) Размер, предлагаемый проектом постановления (руб) Сыктывкар 2,24 6,53 Сыктывдинский 2,24 6,53 Сосногорск 2,30 7,26 Корткеросский 2,30 6,53 Княжпогостский 2,30 6,53 Усть-Вымский 2,30 6,53 Ухта 2,32 7,26 Сысольский 2,32 6,53 Койгородский 2,38 6,53 Усть-Куломский 2,40 6,53 Печора 2,44 7,26 Троицко-Печорский 2,44 6,53 Прилузский 2,44 6,53 Удорский 2,52 6,53 Инта 2,60 7,26 Ижемский 2,64 6,53 Вуктыл 2,67 7,26 Воркута 2,69 7,26 Усть-Цилемский 2,69 6,53 Усинск 2,77 7,26

*** О том, что тариф необходимо повышать, в апреле 2016-го говорила занимавшая пост руководителя Фонда капремонта Анна Воробьева. В ноябре с подобным заявлением выступила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, а затем и руководитель Минстроя Константин Лазарев. Он заверил, что поднимать тариф необходимо – он и так самый низкий по стране. По его словам, в идеале тариф нужно установить на отметке в 12-15 рублей за «квадрат», но рассматривается вариант повышения хотя бы до 6-7 рублей. На тот момент проект документа находился в стадии разработки.

Фото Владилена Олофинского