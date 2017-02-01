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Среда, 01 февраля 2017, 17:39
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17:39
Водители в Сыктывкаре «замылили глаза» на мигающие светофоры

Теперь в городе хотят установить светофор с кнопкой.

Как сообщил на пресс-конференции 1 февраля исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД МВД по Коми Андрей Перловас, интеллектуальные светофоры Т.7 немного себя не оправдали. Они работают, но датчики движения на некоторых сломались. К тому же, к устройствам водители привыкли, стали «замыливать на них глаза»: проезжают и уже не обращают внимания.

Он сказал, что на трассе возле поселка Краснозатонский намечается реконструкция. Там появится запрещающий светофор с кнопкой, который будет останавливать потоки, а пешеходы смогут спокойно преодолевать проезжую часть.

«Мы анализируем ситуацию на переходах, ДТП на этих участках стало меньше. Водителей научили пропускать пешеходов, а у тех, наоборот, внимание притупилось. Многие не удосуживаются даже посмотреть по сторонам. Но ведь хоть какой-то инстинкт самосохранения должен присутствовать», - отметил А.Перловас.

Первые светофоры Т.7 установили в Сыктывкаре в 2013 году. Они применяются на нерегулируемых пешеходных переходах. Чаще всего их размещают вблизи образовательных организаций и на аварийно-опасных участках дорог. К лету 2015 года в столице Коми работали 17 светофорных объектов Т.7. Тогда же появился первый, который работает от солнечной батареи. Всего в Коми в 2015 году обещали установить 50 светофоров T.7.

За последние годы в Коми наблюдается снижение аварийности на дорогах. В прошлом году в регионе произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
ПДДсветофорыПерекрестокпешеходыводители
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