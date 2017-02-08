Районам в Коми указали на безработицу

Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми 8 февраля распространила релиз, в котором говорится, что уровень безработицы на селе во многом зависит от работы руководства муниципалитетов в решении этого вопроса. Такой вывод сделан после анализа опыта работы региональной службы занятости.

На сегодня, по данным ведомства, уровень регистрируемой безработицы в Коми составляет 1,8 процента, на селе этот показатель существенно выше – 3,1 процента. Самый высокий уровень зарегистрирован в Сысольском и Троицко-Печорском районах – 4,5 и 4,9 процента соответственно.

По сведениям Минтруда, только треть граждан, которые обращаются в службу занятости в поисках работы, – жители сельских районов. Однако именно их трудоустройству уделяется самое пристальное внимание, а на содействие их занятости из республиканского бюджета выделяются дополнительные средства.

Тем не менее с трудоустройством на постоянные рабочие места в сельской местности ситуация остается сложной. Вакансий, заявленных работодателями в городах, в 6,5 раз больше, чем в районах. По информации Минтруда, на одного горожанина, желающего трудоустроиться через службу занятости, приходится примерно по одной вакансии, в то время как в районах на каждую вакансию претендуют в среднем по три, а то и по четыре человека. Сельчанам служба занятости оказывает помощь в трудоустройстве вахтовым методом, содействует в открытии собственного дела.

Во многих отдаленных сельских населенных пунктах вообще нет работодателей. В этом случае единственный действенный способ обеспечить людей занятостью – это организовать для них временные работы. В 2016 году, например, из общего числа граждан, трудоустроенных на временную работу, 77 процентов были жителями сельской местности. В прошлом году на содействие занятости села из бюджета республики было направлено 20 миллионов рублей. Трудоустроены на постоянную работу 2,8 тысячи человек, на временную – 7,2 тысячи, включая несовершеннолетних.

Также в решении вопросов занятости на селе помогает реализация малых или народных проектов, которые одновременно способствуют благоустройству сел и деревень. На такие проекты по госпрограмме «Содействие занятости населения» из бюджета Коми ежегодно выделяется 6 миллионов рублей. В 2016 году был реализован 21 проект, в этом администрации муниципалитетов подали заявки на реализацию 25 проектов.

На уровень безработицы, как отмечают в Минтруда, напрямую влияет заинтересованность администраций муниципальных образований в обеспечении временной занятости населения. Например, в сложном с точки зрения трудоустройства Усть-Куломском районе уровень безработицы один из самых низких для сельской местности – 2,3 процента.

«Это потому, что администрация района выделяет из местного бюджета значительные средства на оплату временных работ. В Усть-Куломском районе каждый год организуют временную работу более чем для 500 взрослых и 550 несовершеннолетних. Другой пример: Сысольский и Троицко-Печорский районы с высоким уровнем безработицы. Здесь на организацию временной занятости местных жителей выделяют небольшие суммы, в результате в сравнении с Усть-Куломом здесь трудоустраивается в 2-2,5 раза меньше граждан», – сообщает пресс-служба министерства.

По данным ведомства, в 2016 году в бюджете Троицко-Печорского района предусмотрены средства на трудоустройство только 120 подростков, а для обеспечения занятости взрослых денег не выделено. В Сысольском районе на 2017 год запланированы средства на обеспечение занятости 132 человек.

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