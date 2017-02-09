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Четверг, 09 февраля 2017, 10:25
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10:25
В Коми предложили дать переселенцам возможность самостоятельно выбирать себе жилье

В Прилузском районе людям дали ключи от квартир в домах, требующих ремонта.

Как сообщает пресс-служба республиканского штаба ОНФ, общественникам пожаловались жители села Ношуль Прилузского района – их переселяют в старые, требующие ремонта дома. Выяснилось, что квартиры для переселенцев в этих домах приобретены по завышенным ценам.

«Эксперты ОНФ в Коми провели рейд и осмотрели строения по адресу: улица Советская, 1 и 1Г в Ношуле, где переселенцам были куплены квартиры. Дома оказались старыми, двухэтажными, деревянными. Наружные стены находятся в искривленном состоянии, обшивка в различных местах повреждена, фундамент одного из дома требует капитального ремонта. В ходе рейда одна из переселяемых жительниц Мария Овчинникова пожаловалась, что в доме, где ей предложили квартиру, канализация постоянно забивается, а стены – в щелях», – рассказала член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Елена Шумилова.

Она добавила, что, по информации администрации Прилузского района, в этих домах были приобретены две квартиры: площадью 41 квадратный метр по цене 1,1 миллиона рублей и площадью 54 квадратных метра по цене 1,2 миллиона. «По данным проведенного мониторинга экспертами ОНФ установлено, что средняя рыночная цена квартир в таких деревянных домах старых проектов в селе составляет около 300-400 тысяч рублей», – пояснила Е.Шумилова.

С ее слов, в официальном ответе администрации Прилузского района чиновники объяснили, что вопрос соответствия выкупной цены приобретенных жилых помещений и рыночной стоимости в конкретном населенном пункте является неурегулированным. В целях недопущения нарушений и повышения эффективности расходов администрация обратилась в министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики для получения дополнительных разъяснений.

В программе по переселению запланирована стоимость одного квадратного метра жилого помещения для переселенцев. Для Прилузского района она составляет 36,4 тысячи. рублей. Нетрудно посчитать, что за такую цену можно приобрести квартиру, например, площадью 50 квадратных метров по цене около 1,9 миллиона. «С такой стоимостью благоустроенную квартиру можно приобрести даже в Сыктывкаре», – подчеркнула Е.Шумилова.

Она призвала выяснить, по какой причине квартиры закупались по завышенным ценам в старых разваливающихся домах. Сигналы граждан говорят о том, такая практика была не только в Прилузском, но и других районах республики.

«Региональное отделение ОНФ предложит Фонду содействия реформированию ЖКХ рассмотреть вопрос о механизме передачи самим гражданам денежных средств в виде целевых сертификатов на переселение, чтобы люди смогли самостоятельно приобрести удобное для себя жилье. Пора прекратить переселять граждан в старые дома, которые скоро сами могут попасть под снос как ветхое или аварийное», – резюмировала активист.

*** В Коми до сих пор не завершен ни один из четырех этапов программы переселения. В целом программа выполнена на 72 процента. Срок окончания программы – 1 сентября этого года.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиПрилузский район
Общество
Социум
жильепереселениеКвартиры
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