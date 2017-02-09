В Коми решили объединить три больницы и диспансер с санаторием

В Минздраве ждут от этого повышения структурной управляемости и централизации контроля.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Коми, принято решение о присоединении Нижнеодесской и Войвожской районных больниц к Сосногорской центральной районной больнице. При этом все подразделения медучреждений продолжат работать в прежнем режиме: медицинский персонал и коечный фонд будут полностью сохранены.

Структурные преобразования заключаются в том, что районные больницы будут объединены в одно юридическое лицо. «Слияние позволит значительно повысить структурную управляемость лечебной сети на территории муниципалитета и централизовать контроль за всеми отраслевыми показателями деятельности, такими как снижение смертности, проведение диспансеризации, профилактической работы», – говорится в сообщении Минздрава. Там же уточняется, что это решение поддержано и признано целесообразным общественным советом ведомства. Объединение предполагается завершить в июне 2017 года.

Ранее мероприятия по централизации учреждений были проведены в Прилузском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Корткеросском районах республики. Реорганизация позволила повысить эффективность предоставления медицинских услуг и использования ресурсов, вкладываемых в систему здравоохранения, упростить механизм распределения по районным учреждениям медицинского оборудования, заявляют в Минздраве.

Кроме того, решено присоединить Корткеросский детский противотуберкулезный санаторий к республиканскому противотуберкулезному диспансеру.

Приведет ли реорганизация к сокращению управленческого персонала медицинских учреждений, не сообщается.

Фото из группы «ГБУЗ РК «Сосногорская ЦРБ» во «ВКонтакте»