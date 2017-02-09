- 731
- 0
- 1
15:44 В Коми решили объединить три больницы и диспансер с санаторием
В Минздраве ждут от этого повышения структурной управляемости и централизации контроля.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Коми, принято решение о присоединении Нижнеодесской и Войвожской районных больниц к Сосногорской центральной районной больнице. При этом все подразделения медучреждений продолжат работать в прежнем режиме: медицинский персонал и коечный фонд будут полностью сохранены.
Структурные преобразования заключаются в том, что районные больницы будут объединены в одно юридическое лицо. «Слияние позволит значительно повысить структурную управляемость лечебной сети на территории муниципалитета и централизовать контроль за всеми отраслевыми показателями деятельности, такими как снижение смертности, проведение диспансеризации, профилактической работы», – говорится в сообщении Минздрава. Там же уточняется, что это решение поддержано и признано целесообразным общественным советом ведомства. Объединение предполагается завершить в июне 2017 года.
Ранее мероприятия по централизации учреждений были проведены в Прилузском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Корткеросском районах республики. Реорганизация позволила повысить эффективность предоставления медицинских услуг и использования ресурсов, вкладываемых в систему здравоохранения, упростить механизм распределения по районным учреждениям медицинского оборудования, заявляют в Минздраве.
Кроме того, решено присоединить Корткеросский детский противотуберкулезный санаторий к республиканскому противотуберкулезному диспансеру.
Приведет ли реорганизация к сокращению управленческого персонала медицинских учреждений, не сообщается.
Фото из группы «ГБУЗ РК «Сосногорская ЦРБ» во «ВКонтакте»
Поиск работы
Элитный Сочи (Сыктывкар)
ФИНАМ (Сыктывкар)
EPAM Systems, Inc. (Сыктывкар)
Искать вакансии
Комментарии
Добавить комментарий