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17:34 Ветераны попросили денег у главы Коми
Сергей Гапликов заверил, что вопрос будет рассмотрен.
Глава Коми встретился с председателем республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Людмилой Жуковой. По ее словам, сегодня в Коми 259 тысяч ветеранов. В их числе участников Великой Отечественной войны осталось 296 человек, тружеников тыла - четыре тысячи человек, семей погибших ветеранов - полторы тысячи человек.
«У нас 781 первичная ветеранская организация в районах и городах, - это очень большая гвардия активистов. Во-первых, мы бы очень хотели объединить усилия с Общественной палатой, с обществом инвалидов, - вообще со всеми общественными структурами, чтобы оказывать вам помощь в решении социальных вопросов. И я уже выезжала вместе с Общественной палатой в два района - в Княжпогостский и Усть-Куломский», - рассказала Л.Жукова. Также, по ее словам, уже начата работа по объединению усилий с министерствами, в первую очередь социального блока, - здравоохранения, труда и социальной защиты, - будут вместе выезжать, проводить круглые столы, снимать острые вопросы.
Далее она предложила возобновить работу координационного совета по делам ветеранов при главе Коми и обновить его состав. А также вернуть должность советника в этой структуре. На что С.Гапликов предложил Л.Жуковой выдвинуть свою кандидатуру.
Председатель совета ветеранов отметила, что благотворительный фонд «Победа» год от года все меньше наполняется и попросила руководителя региона посодействовать. В ответ он обещал подумать и рассмотреть возможные механизмы.
Наконец, Л.Жукова озвучила еще одно предложение: в программе «Старшее поколение» по годам до 2018 года были заложены субсидии на поддержку ветеранских организаций - 4,1 миллиона рублей на всю республику. «Это и на проведение всевозможных мероприятий, и частичная оплата труда, и различные хозяйственные нужды, в том числе связь. В этом году выделено два миллиона, этих средств не хватит. Приведу пример: сегодня у нас председатель районного совета ветеранов, которому подчиняется около 40-50 организаций, получает три тысячи рублей в месяц. А работа ведь очень большая. Если урезать бюджет, то его оплата сократится до полутора тысяч рублей», - рассказала председатель совета ветеранов Коми. И выразила просьбу вернуть прежнюю норму - до четырех миллионов рублей для всей республики.
Глава региона согласился с ее доводами, попросил предоставить расчеты и пообещал вынести вопрос на апрельскую сессию.
Фото с сайта rkomi.ru
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Комментарии
Молодец!
Вынести и рассмотреть это ещё не значит что деньги дадут.Может статься что совсем наоборот,заберут последнее.С нашим "Главой" ничему не удивлюсь...
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