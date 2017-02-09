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Четверг, 09 февраля 2017, 17:34
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17:34
Ветераны попросили денег у главы Коми

Сергей Гапликов заверил, что вопрос будет рассмотрен.

Глава Коми встретился с председателем республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Людмилой Жуковой. По ее словам, сегодня в Коми 259 тысяч ветеранов. В их числе участников Великой Отечественной войны осталось 296 человек, тружеников тыла - четыре тысячи человек, семей погибших ветеранов - полторы тысячи человек.

«У нас 781 первичная ветеранская организация в районах и городах, - это очень большая гвардия активистов. Во-первых, мы бы очень хотели объединить усилия с Общественной палатой, с обществом инвалидов, - вообще со всеми общественными структурами, чтобы оказывать вам помощь в решении социальных вопросов. И я уже выезжала вместе с Общественной палатой в два района - в Княжпогостский и Усть-Куломский», - рассказала Л.Жукова. Также, по ее словам, уже начата работа по объединению усилий с министерствами, в первую очередь социального блока, - здравоохранения, труда и социальной защиты, - будут вместе выезжать, проводить круглые столы, снимать острые вопросы.

Далее она предложила возобновить работу координационного совета по делам ветеранов при главе Коми и обновить его состав. А также вернуть должность советника в этой структуре. На что С.Гапликов предложил Л.Жуковой выдвинуть свою кандидатуру.

Председатель совета ветеранов отметила, что благотворительный фонд «Победа» год от года все меньше наполняется и попросила руководителя региона посодействовать. В ответ он обещал подумать и рассмотреть возможные механизмы.

Наконец, Л.Жукова озвучила еще одно предложение: в программе «Старшее поколение» по годам до 2018 года были заложены субсидии на поддержку ветеранских организаций - 4,1 миллиона рублей на всю республику. «Это и на проведение всевозможных мероприятий, и частичная оплата труда, и различные хозяйственные нужды, в том числе связь. В этом году выделено два миллиона, этих средств не хватит. Приведу пример: сегодня у нас председатель районного совета ветеранов, которому подчиняется около 40-50 организаций, получает три тысячи рублей в месяц. А работа ведь очень большая. Если урезать бюджет, то его оплата сократится до полутора тысяч рублей», - рассказала председатель совета ветеранов Коми. И выразила просьбу вернуть прежнюю норму - до четырех миллионов рублей для всей республики.

Глава региона согласился с ее доводами, попросил предоставить расчеты и пообещал вынести вопрос на апрельскую сессию.

Фото с сайта rkomi.ru

«КомиОнлайн»
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Общество
Социум
ветераныподдержкаинициативы
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Комментарии

Andrey
09.02.2017 - 18:13
+1
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1
-1
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Молодец!

Александр
09.02.2017 - 22:03

Вынести и рассмотреть это ещё не значит что деньги дадут.Может статься что совсем наоборот,заберут последнее.С нашим "Главой" ничему не удивлюсь...

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Последние комментарии

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09.02.2017 - 22:34
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AnthonyTaX:
No matter how you do it, losing weight is an individual thing. Friends can help you but they can't lose the weight for you. You've got to take charge of your weight loss from the beginning if you want to get serious about losing weight. The following tips will help.
09.02.2017 - 22:10
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Александр:
Вынести и рассмотреть это ещё не значит что деньги дадут.Может статься что совсем наоборот,заберут последнее.С нашим "Главой" ничему не удивлюсь...
09.02.2017 - 22:03
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Аристарх:
вот называют разными Матвеями потом люди имена и меняют((
09.02.2017 - 21:51
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AndrejButt:
Не уверен что это так) хотя спасиб
09.02.2017 - 21:16
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