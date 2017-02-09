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Четверг, 09 февраля 2017, 18:14
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18:14
В местечке Лесозавод под Сыктывкаром для переселенцев из ветхого жилья построят новые дома

Муниципалитет получит участок в 11,5 тысячи квадратных метра на улице Школьной.

На заседании постоянной комиссии по социальным вопросам совета Сыктывкара 9 февраля депутаты рассмотрели проект решения об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности в муниципальную.

Как сообщается на сайте совета Сыктывкара, министерство имущественных и земельных отношений Коми представило документы с предложением передать городу земельный участок площадью 11428 квадратных метра по улице Школьная. Указано, что его возможно использовать для жилищного строительства в рамках переселения жителей местечка Лесозавод, проживающих в ветхом и аварийном жилье. Окончательное решение по данному вопросу депутаты примут на заседании совета 14 февраля.

Сейчас эта территория представляет собой пустырь, на котором находится коробка для игры в хоккей и футбол. По ее краям паркуются машины, а у одного из домов стоят контейнеры, из которых мусор разлетается по всей территории.

Фото с сайта syktyvkar-sovet.ru

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарЛесозавод
Общество
Социум
ветхое жильепереселениеучастокдома
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