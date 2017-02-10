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16:32 «Комиавиатранс» начал полеты из Санкт-Петербурга в Ухту и обратно
Новые рейсы на Embraer-145LR будут выполнять дважды в неделю.
По данным министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, с 16 февраля 2017 года «Комиавиатранс» вводит новые регулярные рейсы на воздушных судах Embraer-145LR по направлению Санкт-Петербург – Ухта – Санкт-Петербург. Ранее перевозку пассажиров по этому маршруту «Комиавиатранс» не производил, говорится в пресс-релизе.
Рейс из Ухты в Санкт-Петербург будет совершаться по вторникам и четвергам в 07:00, в обратном направлении – по понедельникам и средам в 22:00. Стоимость билета – от 7500 рублей.
*** Embraer-145 – бразильский самолет, рассчитанный на 50 мест эконом-класса, в модификации Embraer-145LR увеличены топливные баки и дальность полета. Пять таких воздушных судов «Комиавиатранс» закупил в 2015-2016 годах.
Фото пресс-службы Минпрома Коми
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Комментарии
а фото нашего Embraer не нашлось что ли у редакции)))
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