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Пятница, 10 февраля 2017, 16:32
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16:32
«Комиавиатранс» начал полеты из Санкт-Петербурга в Ухту и обратно

Новые рейсы на Embraer-145LR будут выполнять дважды в неделю.

По данным министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, с 16 февраля 2017 года «Комиавиатранс» вводит новые регулярные рейсы на воздушных судах Embraer-145LR по направлению Санкт-Петербург – Ухта – Санкт-Петербург. Ранее перевозку пассажиров по этому маршруту «Комиавиатранс» не производил, говорится в пресс-релизе.

Рейс из Ухты в Санкт-Петербург будет совершаться по вторникам и четвергам в 07:00, в обратном направлении – по понедельникам и средам в 22:00. Стоимость билета – от 7500 рублей.

*** Embraer-145 – бразильский самолет, рассчитанный на 50 мест эконом-класса, в модификации Embraer-145LR увеличены топливные баки и дальность полета. Пять таких воздушных судов «Комиавиатранс» закупил в 2015-2016 годах.

Фото пресс-службы Минпрома Коми

«КомиОнлайн»
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Авиаперевозкирейсысамолеты
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Комментарии

Ал
10.02.2017 - 17:08

а фото нашего Embraer не нашлось что ли у редакции)))

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Последние комментарии

Ал:
а фото нашего Embraer не нашлось что ли у редакции)))
10.02.2017 - 17:08
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Дмитрий:
Руководство медучреждений с Минздравом во главе активно решает проблему нехватки медицинских кадров. Найден и используется очень эффективный способ решения проблемы. Нужно просто значительно сократить ставки, это приведет к увеличению процента укомплектованности медучреждений кадрами.
10.02.2017 - 15:26
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Ветеран:
Богатейшая республика??! Нищая республика!
10.02.2017 - 14:49
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марина:
Абсолютно согласна.Это просто безобразие. Для богатейшей республики отсутствие денег на проекты застройки столицы..... Здравомыслящий человек это понять не в силах.
10.02.2017 - 10:12
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Всё просто:
Идёт обычный торг: ветераны должны будут решать социальные вопросы и успокаивать народ, у которого всё больше и больше будут отбирать, а за это правительство даст немного денег.
10.02.2017 - 08:15
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