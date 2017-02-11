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Суббота, 11 февраля 2017, 14:40
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«Строитель» забил 21 мяч в выездных играх с архангельским «Водником-2»

Сыктывкарцы нанесли сопернику два поражения.

Сыктывкарский «Строитель» и «Водник-2» провели в Архангельске 10 и 11 февраля два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 0:11. До перерыва в ворота хозяев влетели пять мячей. Отличились Дмитрий Евтюшин, Виталий Усов, Сергей Шебонкин и дважды Юрий Маринов. Вторая половина встречи началась с реализованного Иваном Кораблиным пенальти. После этого Ю.Маринов оформил хет-трик, точным ударом отметился Сергей Елфимов, дважды поразил ворота Никита Агафонов, а точку в матче поставил И.Кораблин.

Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 4:10. В начале матча хозяева дважды выходили вперед, а «Строитель» восстанавливал равновесие после ударов С.Елфимова и Н.Агафонова. На перерыв сыктывкарцы ушли в роли победителя благодаря двум голам Александра Воюшина, на которые архангелогородцы ответили только одним точным ударом. Во второй половине игры гости увеличили преимущество. По разу отличились Д.Евтюшин, Ю.Маринов, С.Шебонкин, С.Елфимов, а Н.Агафонов оформил хет-трик. Хоккеисты из Архангельска реализовали только один голевой момент.

Следующие матчи «Строитель» проведет дома 15 и 16 февраля с красногорским «Зорким».

Фото с сайта www.sportrk.ru

Владилен Олофинский
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Архангельск
Спорт
Социум
СтроительВодник-2хоккей с мячом
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Комментарии

эксперт
12.02.2017 - 00:49
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Думаю, они займут все-таки 3 место в группе и не выйдут в плэйоофф

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