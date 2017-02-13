Наружная реклама в Коми: новые ставки и зоны престижности

Предыстория

С начала этого года наружной рекламой в муниципалитетах занимаются не только органы местного самоуправления, но республиканская структура – казенное учреждение «Коми реклама». Под управлением муниципалитетов остались рекламные конструкции, расположенные на земельных участках, находящихся в их собственности. А вот рекламные сооружения, расположенные на земле, зданиях и иных объектах недвижимости, находящихся в собственности республики, и земле, собственность на которую не разграничена, отошли к республиканской структуре.

Изменения обосновывали тем, что муниципалитеты не справляются со своими функциями: плохо контролируют рынок, не так проводят торги, недополучают прибыль. Тарифная политика тоже вызывала вопросы у республиканских чиновников, которые считали, что ставки в некоторых городах явно занижены. В итоге было решено, что правительство унифицирует подход к установлению стоимости размещения рекламы.

Новая формула

В январе на региональном портале общественных обсуждений появился проект постановления правительства Коми, вводящий порядок расчета ежемесячной платы на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

При определении размера будут учитываться:

- базовая ставка;

- площадь рекламной конструкции;

- коэффициент муниципальных образований;

- коэффициент зоны престижности;

- коэффициент сложности установки рекламных конструкций;

- коэффициент, устанавливающий размер платежа за установку и эксплуатацию конструкции.

Базовый размер ставки ежегодно будет утверждать администрация главы Коми для каждого формата рекламных конструкций «с учетом мониторинга цен на рынке наружной рекламы в Сыктывкаре». Форматов предусмотрено четыре: малый (площадью до 6 квадратных метров), средний (от 6 до 15 «квадратов»), большой (от 15 до 18 «квадратов») и крупный (более 18 квадратных метров).

Коэффициент муниципального образования разделен по четырем категориям – от 0,4 до 1. Администрация главы оставляет за собой право пересмотра перечня.

По принципам престижности размещения рекламных конструкций каждый муниципалитет делится на две или три зоны (хотя в Сыктывкаре их сейчас пять). Их границы будут определяться совместно с органами местного самоуправления. Если реклама расположена на центральных улицах и объектах с большой пропускной способностью, то будет применяться повышающий коэффициент 1,1. Вторая зона не увеличит и не уменьшит платеж, коэффициент будет равен единице. Понижающий коэффициент для третьей зоны – 0,8. Если будет решено сделать всего две зоны, то коэффициенты будут 1,1 и 0,9.

Коэффициент сложности учитывает тип рекламной конструкции, размер информационных полей и способ демонстрации информации: 0,5 – для пилларов, 0,6 – для пилонов, световых коробов, панель-кронштейнов, коммуникационных указателей с рекламой, 0,8 – для суперсайтов, ситибордов, 1,6 – для конструкций с автоматической сменой изображения (кроме медиафасадовов, видеоэкранов, пилонов, панель-кронштейнов), 3,2 – для конструкций типа медиафасадовов и видеоэкранов.

Если же реклама размещается на крыше или стене, то коэффициент зависит от площади: до 36 квадратных метров – 1, от 36 до 200 «квадратов» – 1 и 0,5 (1 – для 36 квадратных метров, 0,5 – для остальной площади), свыше 200 «квадратов» – 1, 05 и 0,1 (1 – для 36 квадратных метров, 0,5 – для площади до 200 квадратных метров, 0,1 – для остальной площади).

Последний коэффициент равен 15 процентам.

Ставки

На портале общественных обсуждений есть проект приказа администрации главы, в котором приводятся ставки, границы зон престижности, а муниципалитетам присвоены категории.

Размеры базовых ставок предлагаются следующие:

- для рекламных конструкций малого формата – 925 рублей;

- для рекламных конструкций среднего формата – 880 рублей;

- для рекламных конструкций большого формата – 670 рублей;

- для рекламных конструкций крупного формата – 650 рублей.

Коэффициент муниципального образования

Единица, то есть максимальный, предусмотрена для Сыктывкара, Ухты и Усинска. В Печоре, Воркуте, Инте и Сосногорске предлагается применять понижающий коэффициент 0,8. В Вуктыле, Княжпогостском, Усть-Вымском и Сыктывдинском районах – 0,6. В остальных – 0,4.

Зоны престижности

В Сыктывкаре к самой престижной зоне отнесли всю Коммунистическую улицу и отрезки улиц с большой пропускной способностью (Октябрьский проспект, Первомайская, Интернациональная, Ленина, Советская, Орджоникидзе, Бабушкина, Куратова, Пушкина, Мира, проспект Бумажников).

В Ухте с первой зоне престижности отнесли: участок дороги Сыктывкар – Ухта (с 311-го до 318-го километра), набережную Газовиков, проспект Зерюнова, проспект Космонавтов, проспект Ленина, улицы 30 лет Октября, Береговая, Бушуева, Заводская, Загородная, Западная, Интернациональная, Комсомольская площадь, Куратова, Мира, Октябрьская, Оплеснина, Первомайская, Севастопольская, Сенюкова, Советская, Чибьюская, Юбилейная и Сосногорское шоссе.

В Усинске размещать подороже рекламу придется на улицах: 60 лет Октября, Возейской, Железнодорожной, Загородной, Комсомольской, Мира, Молодежной, Нефтяников, Парковой, Пионерской, Промышленной, Строителей. В поселке Парма улицы Аэродромная, Магистральная, Школьная улицы Гаражная и Центральная поселка Усадор также отнесены в первой зоне престижности.

В четырех муниципалитетах – Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Цилемском и Ижемском районах – введена только первая зона престижности.

Размер платежа

Задача: разместить ситиборд (3,7 метра на 2,7 метра) на улице Коммунистической в Сыктывкаре.

Параметры:

- базовая ставка – 880 рублей;

- площадь рекламной конструкции – 9,99 квадратных метров;

- коэффициент муниципалитета – 1;

- коэффициент зоны престижности – 1,1;

- коэффициент сложности установки рекламных конструкций – 0,8;

- коэффициент, устанавливающий размер платежа за установку и эксплуатацию конструкции – 15%.

Расчет: 880 x 9,99 x 1 x 1,1 x 0,8 x 1,15. Итого: 8896 рублей в месяц (сумма является примерной, исходя из формулы и коэффициентов, которые еще не утверждены, и заданных параметров, без учета затрат на изготовление рекламы).

Фото Игоря Соколова