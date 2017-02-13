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Понедельник, 13 февраля 2017, 17:19
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В Коми случаи гонконгского гриппа фиксируют в единичных случаях

Проведенная в регионе прививочная кампания помогла избежать осложнений.

С 6 по 12 февраля 2017 года за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 8662 жителей Коми, в том числе детей - 6491. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших уменьшилось на пять процентов, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике. Среди заболевших – 74,9 процента составляют дети в возрасте до 14 лет, 25,1 процента - взрослое население.

За указанный период полностью был приостановлен учебный процесс в ижемской и усть-цилемской школах и детском саду в Корткеросском районе, частично - в 12 классах шести школ республики и в 13 группах 12 детских образовательных учреждениях.

По данным республиканского центра гигиены и эпидемиологии, вирусы гриппа А(H3N2) обнаружены в материалах от больных в единичных случаях.

Штамм вируса гриппа А(H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми прививали жителей республики, что позволило избежать серьезных осложнений. Специалисты отмечают, что осложнения возникают в основном у непривитых пациентов, у всех, кто сделал прививку, но все же заразился, грипп протекает легко.

По данным научно-исследовательского института гриппа Минздрава России, выделяемые сегодня от заболевших вирусы гриппа не обладают никакой специальной устойчивостью к привычным и имеющимся в стране медицинским препаратам.

Фото с сайта nikatv.ru

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
ОРВИпростудаэпидемияпрививкаосложнения
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