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Понедельник, 17 апреля 2017, 15:38
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15:38
«Оскверение» Сыктывкара: какие территории станут скверами, а какие – закрытыми для строителей землями общего пользования

Всего сменят статус 15 участков.

Руководитель управления архитектуры, городского строительства и землепользования Владимир Осипов 17 апреля на совместном заседании постоянных комиссий совета Сыктывкара рассказал, какие части города предлагают сделать скверами, а какие – землями общего пользования.

Исключить из числа территориальных зон и сделать участки землями общего пользования хотят десять участков. Это не только новый статус, но и защита их от застройки.

- район пересечения Октябрьского проспекта и улицы Петрозаводской;

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- улица Трактовая в поселке Краснозатонском;

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- район пересечения Октябрьского проспекта и улицы Чкалова;

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- район дома №46 по улице Димитрова;

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- район пересечения улиц Куратова и Первомайской;

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- район дома №115 по улице Нагорной;

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- район домов №№ 132 и 134 по улице Морозова;

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- район дома №32 по улице Старовского;

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- район дома №40 по улице Орджоникидзе;

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- район домов №№ 4-10 по улице Народной в Краснозатонском.

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Также, как ранее сообщал «КомиОнлайн», сделать скверами администрация предлагает:

- участок близ улиц Кутузова и Свободы (10,7 тысячи квадратных метров);

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- пересечение улиц Советской и Куратова (773 квадратных метров);

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- участок у зданий №№114 и 118 по улице Морозова (3 тысячи квадратных метров и 5,3 тысячи квадратных метров);

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- участок у домов №№ 95 и 103 по улице Пушкина (2,9 тысячи квадратных метров и 4,5 тысячи квадратных метров);

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- участок у здания по улице Пушкина, 68 (1,3 тысячи квадратных метров).

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Окончательное решение, станут ли эти зоны и участки скверами и общественными пространствами, депутаты Сыктывкара примут на заседании 19 апреля.

Фото Владилена Олофинского, схемы предоставлены пресс-службой администрации Сыктывкара

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
благоустройствоскверыадресаулицы
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Комментарии

житель
17.04.2017 - 16:22
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а когда за выгулом собак начнут смотреть? все что можно обгажено, не пройти не перепрыгнуть, где городовые ?

Александр.
17.04.2017 - 16:22
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Про микрорайон Орбита и проживающих там граждан как всегда забыли!

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