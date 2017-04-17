«Оскверение» Сыктывкара: какие территории станут скверами, а какие – закрытыми для строителей землями общего пользования

Руководитель управления архитектуры, городского строительства и землепользования Владимир Осипов 17 апреля на совместном заседании постоянных комиссий совета Сыктывкара рассказал, какие части города предлагают сделать скверами, а какие – землями общего пользования.

Исключить из числа территориальных зон и сделать участки землями общего пользования хотят десять участков. Это не только новый статус, но и защита их от застройки.

- район пересечения Октябрьского проспекта и улицы Петрозаводской;

- улица Трактовая в поселке Краснозатонском;

- район пересечения Октябрьского проспекта и улицы Чкалова;

- район дома №46 по улице Димитрова;

- район пересечения улиц Куратова и Первомайской;

- район дома №115 по улице Нагорной;

- район домов №№ 132 и 134 по улице Морозова;

- район дома №32 по улице Старовского;

- район дома №40 по улице Орджоникидзе;

- район домов №№ 4-10 по улице Народной в Краснозатонском.

Также, как ранее сообщал «КомиОнлайн», сделать скверами администрация предлагает:

- участок близ улиц Кутузова и Свободы (10,7 тысячи квадратных метров);

- пересечение улиц Советской и Куратова (773 квадратных метров);

- участок у зданий №№114 и 118 по улице Морозова (3 тысячи квадратных метров и 5,3 тысячи квадратных метров);

- участок у домов №№ 95 и 103 по улице Пушкина (2,9 тысячи квадратных метров и 4,5 тысячи квадратных метров);

- участок у здания по улице Пушкина, 68 (1,3 тысячи квадратных метров).

Окончательное решение, станут ли эти зоны и участки скверами и общественными пространствами, депутаты Сыктывкара примут на заседании 19 апреля.

Фото Владилена Олофинского, схемы предоставлены пресс-службой администрации Сыктывкара