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Понедельник, 17 апреля 2017, 17:04
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17:04
Управления культуры, образования и спорта Сыктывкара помогут в борьбе с терроризмом

Защищать и популяризировать объекты культурного наследия также будет три подразделения.

На заседании постоянных комиссий совета Сыктывкара 17 апреля стало известно, что в положения нескольких управлений города планируется внести изменения. Так, в перечень функций управления культуры города добавляется новый пункт. Им сотрудников обязывают участвовать в комплексном плане противодействию терроризму в Коми.

В положении управления физической культуры и спорта появится пункт, согласно которому оно «организует мероприятия в области противодействия идеологии терроризма в пределах компетенции». Основной документ управления образования города пополнится подпунктом, в котором говорится, что специалисты будут обеспечивать «проведение просветительских мероприятий по привитию молодежи идей межнациональной и межрегиональной толерантности, мероприятий, направленных на воспитание патриотически настроенного и физически развитого молодого поколения, ориентированного на личный созидательный труд, как на основу жизненного успеха и важную предпосылку профилактики терроризма и экстремизма».

Также положения об управлениях жилищно-коммунального хозяйства, культуры и образования пополнятся пунктами о сохранении и популяризации объектов культурного наследия города.

Окончательное решение о внесении изменений в положения управлений депутаты совета города примут 19 апреля.

Фото пресс-службы главы Коми

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
ТерроризмКультураспортВласть
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