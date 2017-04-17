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Понедельник, 17 апреля 2017, 17:14
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17:14
Доходов 30 депутатов Госсовета Коми хватило бы на содержание тысячи пенсионеров и тысячи детей

Самые успешные парламентарии за 2016 год заработали 180 миллионов рублей на троих.

На сайте Государственного Совета республики опубликованы отчеты о доходах и имуществе депутатов, их супруг и супругов, а также несовершеннолетних детей.

В целом три десятка человек получили почти 302 миллиона рублей. В общем доходы народных избранников по сравнению с 2015 годом значительно упали (тогда сумма была около 436 миллионов), но у некоторых прошлый год оказался значительно лучше предыдущего.

Согласно официальным данным, самый большой доход задекларировал Александр Лейфрид – 88,2 миллиона рублей. Годом ранее сумма была намного скромнее – 38,2 миллиона.

Значительно снизились доходы у прошлогоднего лидера Игоря Завальнева, который отчитался в этот раз о полученных 46,8 миллиона рублей. В 2015-м он получил 136 миллионов.

Стабильны заработки у Дмитрия Кологривого и Александра Гайворовского. Вдвое меньше стал доход у Игоря Шиманского, зато у Александра Макаренко наблюдается поступательный рост. В десять раз упали доходы у Владимира Жарикова. Меньше стал зарабатывать Сергей Артеев, но семейный бюджет от этого вряд ли пострадал: его супруга, как и годом ранее, заработала свыше 15 миллионов.

Самым скромным депутатом оказалась Екатерина Руденко, ее доход за год составил 597 тысяч, примерно в 147 раз меньше, чем у самого богатого парламентария.

Чтобы оживить сухие цифры, «КомиОнлайн» решил подсчитать, сколько человек могли бы прожить на зарплату депутатов. Для расчета был взят прожиточный минимум работающего человека (12914 рублей в месяц), пенсионера (9827 рублей) и ребенка (12336 рублей). Оказалось, что доходов всего лишь 30 депутатов хватило бы на годовое содержание 2560 пенсионеров, или 2039 детей, или 1948 взрослых человек.

 

2016

2015

2014

Александр Лейфрид

88 200 499

38 267 955

 

Игорь Завальнев

46 860 504

136 840 401

 

Дмитрий Кологривый

45 517 982

44 511 203

 

Александр Гайворонский

31 006 423

30 477 990

 

Игорь Шиманский

23 675 761

51 954 803

 

Александр Макаренко

11 751 101

6 178 055

2 120 846

Михаил Брагин

4 430 000

6 176 260

5 391 818

Наталья Паншина

4 043 244

2 756 189

 

Надежда Дорофеева

3 693 369

2 516 509

 

Степан Чураков

3 605 525

 

 

Валентина Жиделева

3 555 973

4 096 969

 

Виктор Поляхов

3 282 473

3 414 904

 

Василий Жердицкий

3 150 787

2 960 919

 

Марина Истиховская

3 107 059

7 351 459

6 601 220

Владимир Косов

3 004 910

2 802 015

2 741 622

Альмир Бадыков

2 818 545

4 128 406

 

Нина Нестерова

2 713 473

3 432 425

 

Василий Смалий

2 676 102

2 027 812

 

Игорь Терентьев

2 331 081

6 811 638

 

Геннадий Горбачев

2 148 678

1 714 343

1 753 229

Татьяна Саладина

1 818 191

1 473 939

1 304 396

Леонид Вокуев

1 451 108

 

 

Олег Михайлов

1 396 648

996 126

 

Елена Прокопчик

1 369 786

 

 

Надежда Бажукова

787 248

 

 

Владимир Жариков

784 650

8 122 269

 

Валентина Терехова

765 000

768 884

 

Андрей Климушев

703 664

 

 

Сергей Артеев

646 927

1 281 199

2 665 389

Екатерина Руденко

597 386

 

 

Фото с сайта pixabay.com

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
доходыдепутатыДетипенсионеры
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