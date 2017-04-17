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17:14 Доходов 30 депутатов Госсовета Коми хватило бы на содержание тысячи пенсионеров и тысячи детей
Самые успешные парламентарии за 2016 год заработали 180 миллионов рублей на троих.
На сайте Государственного Совета республики опубликованы отчеты о доходах и имуществе депутатов, их супруг и супругов, а также несовершеннолетних детей.
В целом три десятка человек получили почти 302 миллиона рублей. В общем доходы народных избранников по сравнению с 2015 годом значительно упали (тогда сумма была около 436 миллионов), но у некоторых прошлый год оказался значительно лучше предыдущего.
Согласно официальным данным, самый большой доход задекларировал Александр Лейфрид – 88,2 миллиона рублей. Годом ранее сумма была намного скромнее – 38,2 миллиона.
Значительно снизились доходы у прошлогоднего лидера Игоря Завальнева, который отчитался в этот раз о полученных 46,8 миллиона рублей. В 2015-м он получил 136 миллионов.
Стабильны заработки у Дмитрия Кологривого и Александра Гайворовского. Вдвое меньше стал доход у Игоря Шиманского, зато у Александра Макаренко наблюдается поступательный рост. В десять раз упали доходы у Владимира Жарикова. Меньше стал зарабатывать Сергей Артеев, но семейный бюджет от этого вряд ли пострадал: его супруга, как и годом ранее, заработала свыше 15 миллионов.
Самым скромным депутатом оказалась Екатерина Руденко, ее доход за год составил 597 тысяч, примерно в 147 раз меньше, чем у самого богатого парламентария.
Чтобы оживить сухие цифры, «КомиОнлайн» решил подсчитать, сколько человек могли бы прожить на зарплату депутатов. Для расчета был взят прожиточный минимум работающего человека (12914 рублей в месяц), пенсионера (9827 рублей) и ребенка (12336 рублей). Оказалось, что доходов всего лишь 30 депутатов хватило бы на годовое содержание 2560 пенсионеров, или 2039 детей, или 1948 взрослых человек.
|
|
2016
|
2015
|
2014
|
Александр Лейфрид
|
88 200 499
|
38 267 955
|
|
Игорь Завальнев
|
46 860 504
|
136 840 401
|
|
Дмитрий Кологривый
|
45 517 982
|
44 511 203
|
|
Александр Гайворонский
|
31 006 423
|
30 477 990
|
|
Игорь Шиманский
|
23 675 761
|
51 954 803
|
|
Александр Макаренко
|
11 751 101
|
6 178 055
|
2 120 846
|
Михаил Брагин
|
4 430 000
|
6 176 260
|
5 391 818
|
Наталья Паншина
|
4 043 244
|
2 756 189
|
|
Надежда Дорофеева
|
3 693 369
|
2 516 509
|
|
Степан Чураков
|
3 605 525
|
|
|
Валентина Жиделева
|
3 555 973
|
4 096 969
|
|
Виктор Поляхов
|
3 282 473
|
3 414 904
|
|
Василий Жердицкий
|
3 150 787
|
2 960 919
|
|
Марина Истиховская
|
3 107 059
|
7 351 459
|
6 601 220
|
Владимир Косов
|
3 004 910
|
2 802 015
|
2 741 622
|
Альмир Бадыков
|
2 818 545
|
4 128 406
|
|
Нина Нестерова
|
2 713 473
|
3 432 425
|
|
Василий Смалий
|
2 676 102
|
2 027 812
|
|
Игорь Терентьев
|
2 331 081
|
6 811 638
|
|
Геннадий Горбачев
|
2 148 678
|
1 714 343
|
1 753 229
|
Татьяна Саладина
|
1 818 191
|
1 473 939
|
1 304 396
|
Леонид Вокуев
|
1 451 108
|
|
|
Олег Михайлов
|
1 396 648
|
996 126
|
|
Елена Прокопчик
|
1 369 786
|
|
|
Надежда Бажукова
|
787 248
|
|
|
Владимир Жариков
|
784 650
|
8 122 269
|
|
Валентина Терехова
|
765 000
|
768 884
|
|
Андрей Климушев
|
703 664
|
|
|
Сергей Артеев
|
646 927
|
1 281 199
|
2 665 389
|
Екатерина Руденко
|
597 386
|
|
Фото с сайта pixabay.com
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