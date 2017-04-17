Доходов 30 депутатов Госсовета Коми хватило бы на содержание тысячи пенсионеров и тысячи детей

Самые успешные парламентарии за 2016 год заработали 180 миллионов рублей на троих.

На сайте Государственного Совета республики опубликованы отчеты о доходах и имуществе депутатов, их супруг и супругов, а также несовершеннолетних детей.

В целом три десятка человек получили почти 302 миллиона рублей. В общем доходы народных избранников по сравнению с 2015 годом значительно упали (тогда сумма была около 436 миллионов), но у некоторых прошлый год оказался значительно лучше предыдущего.

Согласно официальным данным, самый большой доход задекларировал Александр Лейфрид – 88,2 миллиона рублей. Годом ранее сумма была намного скромнее – 38,2 миллиона.

Значительно снизились доходы у прошлогоднего лидера Игоря Завальнева, который отчитался в этот раз о полученных 46,8 миллиона рублей. В 2015-м он получил 136 миллионов.

Стабильны заработки у Дмитрия Кологривого и Александра Гайворовского. Вдвое меньше стал доход у Игоря Шиманского, зато у Александра Макаренко наблюдается поступательный рост. В десять раз упали доходы у Владимира Жарикова. Меньше стал зарабатывать Сергей Артеев, но семейный бюджет от этого вряд ли пострадал: его супруга, как и годом ранее, заработала свыше 15 миллионов.

Самым скромным депутатом оказалась Екатерина Руденко, ее доход за год составил 597 тысяч, примерно в 147 раз меньше, чем у самого богатого парламентария.

Чтобы оживить сухие цифры, «КомиОнлайн» решил подсчитать, сколько человек могли бы прожить на зарплату депутатов. Для расчета был взят прожиточный минимум работающего человека (12914 рублей в месяц), пенсионера (9827 рублей) и ребенка (12336 рублей). Оказалось, что доходов всего лишь 30 депутатов хватило бы на годовое содержание 2560 пенсионеров, или 2039 детей, или 1948 взрослых человек.

2016 2015 2014 Александр Лейфрид 88 200 499 38 267 955 Игорь Завальнев 46 860 504 136 840 401 Дмитрий Кологривый 45 517 982 44 511 203 Александр Гайворонский 31 006 423 30 477 990 Игорь Шиманский 23 675 761 51 954 803 Александр Макаренко 11 751 101 6 178 055 2 120 846 Михаил Брагин 4 430 000 6 176 260 5 391 818 Наталья Паншина 4 043 244 2 756 189 Надежда Дорофеева 3 693 369 2 516 509 Степан Чураков 3 605 525 Валентина Жиделева 3 555 973 4 096 969 Виктор Поляхов 3 282 473 3 414 904 Василий Жердицкий 3 150 787 2 960 919 Марина Истиховская 3 107 059 7 351 459 6 601 220 Владимир Косов 3 004 910 2 802 015 2 741 622 Альмир Бадыков 2 818 545 4 128 406 Нина Нестерова 2 713 473 3 432 425 Василий Смалий 2 676 102 2 027 812 Игорь Терентьев 2 331 081 6 811 638 Геннадий Горбачев 2 148 678 1 714 343 1 753 229 Татьяна Саладина 1 818 191 1 473 939 1 304 396 Леонид Вокуев 1 451 108 Олег Михайлов 1 396 648 996 126 Елена Прокопчик 1 369 786 Надежда Бажукова 787 248 Владимир Жариков 784 650 8 122 269 Валентина Терехова 765 000 768 884 Андрей Климушев 703 664 Сергей Артеев 646 927 1 281 199 2 665 389 Екатерина Руденко 597 386

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