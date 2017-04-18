Директора воркутинской школы обвинили в халатности, повлекшей смерть ученика

Расследование уголовного дела в отношении директора школы №43 в Воркуте, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, завершено. Следствием собрана доказательственная база, материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

По данным следствия, 3 февраля 2017 года 12-летний подросток с привлечением 11-летнего приятеля убил сверстника. Все трое мальчиков являлись учащимися школы №43. Причиной трагедии, по версии следствия, стали межличностные конфликты и сложившиеся между ними неприязненные отношения.

Директор школы, которой было достоверно известно о том, что между подростками имеется конфликт, не провела профилактическую работу с ними и не предприняла должных мер по урегулированию конфликта и защите потерпевшего.

В частности, узнав в январе 2017 года, что 12-летний фигурант хотел украсть деньги из сумки педагога, но его действия были пресечены, директор не сообщила об этом в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних.

Также стало известно, что 1 февраля на уроке, который вела директор, в момент, когда она вышла из класса, 12-летний фигурант угрожал ножом потерпевшему, о чем тот рассказал педагогу, когда она вернулась. Однако женщина не сообщила об этом немедленно в правоохранительные и иные органы и родителям фигуранта, не обеспечила быстрое реагирование по сигналу угрозы жизни и здоровью учащегося. В результате ненадлежащего исполнения директором своих должностных обязанностей произошла трагедия.

Как предполагает следствие, во время драки 12-летний нападавший нанес потерпевшему многочисленные удары ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После этого нападавшие закопали тело в снегу, где его нашли спустя два дня. Расследование убийства школьника в настоящее время продолжается. В ближайшее время по делу будет принято окончательное процессуальное решение. После чего суд решит вопрос о помещении детей в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на основании ходатайства комиссии по делам несовершеннолетних Воркуты. Пока же подростки с родителями живут за пределами поселка Елецкий и находятся на домашнем обучении. С ними проводится индивидуальная психологическая работа.

Фото с сайта komi.kp.ru