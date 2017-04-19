Мэрия будет наблюдать за лужами на берегу Сысолы в Кировском парке

Администрация Сыктывкара 19 апреля устроила рейд по городу. Чиновники проинспектировали берегоукрепительные сооружения в Кировском парке, на которые от жителей города время от времени поступают жалобы.

Напомним, неделей ранее один из пользователей соцсети «ВКонтакте» из Сыктывкара выложил фотографии того, как затопило прогулочные дорожки на месте будущей набережной.

В тот же день во время городской планерки мэр столицы Коми Валерий Козлов сообщил, что преображения набережной в этом году ждать не стоит, деньги на это не заложены ни в одном из бюджетов. «Да, там будет чистенько, аккуратненько. Если будут проблемы, все будем приводить в порядок. Кроме того, посмотрим, как весну пройдут ливневые сооружения», - пообещал он.

Прошелся сегодня по будущей набережной в Сыктывкаре, отвечаю, это будет самая длинная лужа на всем европейском севере России. — Roman Andreev (@andreevroman) 16 апреля 2017 г.

По итогам осмотра объекта, мэр поручил сделать все возможное, чтобы не допустить скопления воды на берегоукрепительных сооружениях в Кировском парке, говорится в пресс-релизе администрации столицы Коми.

Поэтому в период активного таяния снега и льда там будет механизированная уборка технической дорожки, чтобы не образовывались лужи. Контроль за работами с ежедневным фотоотчетом на планерке закреплен за начальником управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара Владимиром Осиповым.

Как заявила директор подрядной организации «ТетрастройКоми», которая занимается обслуживанием данного объекта, Наталья Белеста, проведенный мониторинг показал, что ситуация на берегу некритическая, все показатели в рамках проектных отметок, серьезных разрушений после зимы не наблюдается.

«Жалобы жителей на то, что на технической дорожке во время таяния снега появились огромные лужи, связаны с тем, что вода попросту не успевала уходить по лестничным маршам, расстояние между которыми приличное, и скапливалась у бордюров», - пояснила она.

После разморозки грунтов, прохождения паводка компания обследует территорию и решит, где необходимо дооборудовать дополнительные водосбросы в виде лотков, через которые будет уходить вода с верхних точек сооружений. Помимо этого для перехвата поверхностных вод уже оборудован водоотводной канал по периметру сооружений, через него в ливневую канализацию уходит талая вода. Есть и дренаж для снижения объема грунтовых вод, сообщила Н.Белеста.

*** В декабре 2016-го временно исполняющий обязанности руководителя администрации Сыктывкара Владимир Голдин сообщил, что мэрия планирует на 2017 год некоторые суммы на разработку проекта набережной в Кировском парке. Но, отметил он, сначала нужно будет проследить за ходом уголовного дела, возбужденного против главы компании «Тетра» Тариела Робанишвили. В мэрии не исключали, что из-за этого могут возникнуть технические сложности, а обустройство набережной придется отложить.

*** Берегоукрепление Сысолы в Кировском парке, начавшееся в 2013 году, завершилось в октябре 2016 года. Общая стоимость работ оценивается в 435,03 миллиона рублей. Сроки сдачи объекта несколько раз передвигались в сторону увеличения. Например, в июле 2016 года застройщик обещал сдать объект к 1 октября, но ливень, прошедший в Сыктывкаре 12 августа того года, сильно повредил берегоукрепительные конструкции.

Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара, коллаж со страницы Andro Erofeevsky во «ВКонтакте»