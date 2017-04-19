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Среда, 19 апреля 2017, 13:02
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13:02
Мэрия будет наблюдать за лужами на берегу Сысолы в Кировском парке

Подрядчик заверяет, что ситуация некритическая.

Администрация Сыктывкара 19 апреля устроила рейд по городу. Чиновники проинспектировали берегоукрепительные сооружения в Кировском парке, на которые от жителей города время от времени поступают жалобы.

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Напомним, неделей ранее один из пользователей соцсети «ВКонтакте» из Сыктывкара выложил фотографии того, как затопило прогулочные дорожки на месте будущей набережной.

В тот же день во время городской планерки мэр столицы Коми Валерий Козлов сообщил, что преображения набережной в этом году ждать не стоит, деньги на это не заложены ни в одном из бюджетов. «Да, там будет чистенько, аккуратненько. Если будут проблемы, все будем приводить в порядок. Кроме того, посмотрим, как весну пройдут ливневые сооружения», - пообещал он.

По итогам осмотра объекта, мэр поручил сделать все возможное, чтобы не допустить скопления воды на берегоукрепительных сооружениях в Кировском парке, говорится в пресс-релизе администрации столицы Коми.

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Поэтому в период активного таяния снега и льда там будет механизированная уборка технической дорожки, чтобы не образовывались лужи. Контроль за работами с ежедневным фотоотчетом на планерке закреплен за начальником управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара Владимиром Осиповым.

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Как заявила директор подрядной организации «ТетрастройКоми», которая занимается обслуживанием данного объекта, Наталья Белеста, проведенный мониторинг показал, что ситуация на берегу некритическая, все показатели в рамках проектных отметок, серьезных разрушений после зимы не наблюдается.

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 «Жалобы жителей на то, что на технической дорожке во время таяния снега появились огромные лужи, связаны с тем, что вода попросту не успевала уходить по лестничным маршам, расстояние между которыми приличное, и скапливалась у бордюров», - пояснила она.

После разморозки грунтов, прохождения паводка компания обследует территорию и решит, где необходимо дооборудовать дополнительные водосбросы в виде лотков, через которые будет уходить вода с верхних точек сооружений. Помимо этого для перехвата поверхностных вод уже оборудован водоотводной канал по периметру сооружений, через него в ливневую канализацию уходит талая вода. Есть и дренаж для снижения объема грунтовых вод, сообщила Н.Белеста.

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*** В декабре 2016-го временно исполняющий обязанности руководителя администрации Сыктывкара Владимир Голдин сообщил, что мэрия планирует на 2017 год некоторые суммы на разработку проекта набережной в Кировском парке. Но, отметил он, сначала нужно будет проследить за ходом уголовного дела, возбужденного против  главы компании «Тетра» Тариела Робанишвили. В мэрии не исключали, что из-за этого могут возникнуть технические сложности, а обустройство набережной придется отложить.

*** Берегоукрепление Сысолы в Кировском парке, начавшееся в 2013 году, завершилось в октябре 2016 года. Общая стоимость работ оценивается в 435,03 миллиона рублей. Сроки сдачи объекта несколько раз передвигались в сторону увеличения. Например, в  июле 2016 года застройщик обещал сдать объект к 1 октября, но ливень, прошедший в Сыктывкаре 12 августа того года, сильно повредил берегоукрепительные конструкции.

Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара, коллаж со страницы Andro Erofeevsky во «ВКонтакте»

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
набережнаяблагоустройствоберегукрепление
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