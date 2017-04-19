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Среда, 19 апреля 2017, 13:17
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13:17
Власти Коми не отказываются от идеи перенести сыктывкарский аэропорт в Соколовку

Вновь заговорили об экспертизах и изучении ситуации.

На заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Государственного Совета Коми 19 апреля был представлен Константин Сапрыкин в качестве кандидатуры на должность представителя республики на Северо-Западе. Руководитель администрации главы региона Михаил Порядин, описывая направления предстоящей работы чиновника, упомянул о развитии системы «Безопасный город» и проекте по переносу аэропорта из центра Сыктывкара в местечко Соколовка в 20 километрах от города.

Один из депутатов попросил подробнее рассказать про аэропорт. К.Сапрыкин напомнил, что все началось еще в 1986 году [на самом деле раньше – «КомиОнлайн»], а сейчас, чтобы возобновить проект, надо все обследовать. Мы там были, смотрели, в принципе ВПП [взлетно-посадочная полоса] находится на своем месте. И надо, конечно, будет делать экспертизу ее состояния. Но то, что построено в советские времена, оно, наверное, находится во вполне приличном состоянии. Экономика проекта достаточно сложная, пока ее не свели по условиям для инвесторов, но эта работа не закончена, я думаю, шансы есть», – отметил он.

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М.Порядин признал, что это проект колоссальной сложности, у которой есть и вторая составляющая – строительство жилого квартала на освободившихся «элитных» землях в центре Сыктывкара. «Чтобы проект хотя бы свести финансово, нужна гигантская работа с привлечение «Комиавиатранса», изучение текущих условий. Нужно изучить ситуацию, смотреть на авиаперевозки. Мы будем достаточно серьезно подходить к этому, системно решать. Но сейчас мы имеем больше вопросов, чем ответов», – добавил он.

*** Возведение аэропорта в Соколовке началось в 1982 году. Объект строился как замена действующему аэропорту в центре Сыктывкара, который уже не отвечал требованиям безопасности. На его месте должны были появиться жилые кварталы и новые дороги, связывающие различные части города. В идеале аэропорт в Соколовке мог бы принимать воздушные суда, перевозящие людей и грузы по международным, российским и линиям местного значения.

В конце 1990-х финансирование работ прекратилось, тогда готовность объекта достигала 80 процентов. В начале 2000-х финансирование возобновили, объект вошел в федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы России на 2002-2010 годы». Из российского бюджета на строительство до 2006 года выделялось 40-60 миллионов рублей в год, но сроки строительства только увеличивались.

В итоге приняли решение о выделении пускового комплекса, готовность которого составляла 70 процентов. Тогда же были приняты в эксплуатацию объекты управления воздушным движением, было завершено строительство взлетно-посадочной полосы, были подготовлены инженерные коммуникации.

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Финансирование проекта из федерального бюджета прервалось в 2009 году, когда его стоимость составляла около 3 миллиардов рублей. За это время часть ранее построенных или недостроенных объектов устарела и сейчас требует восстановления, ремонта или реконструкции. Некоторые строения нужно разбирать и возводить новые, в том числе надо укрепить взлетно-посадочную полосу. Последние годы Коми добивалась перевода аэропорта в республиканскую собственность.

По данным Минпрома Коми, для завершения пускового комплекса первой очереди строительства аэропорта Соколовка в ценах второго квартала 2012 года понадобится 3,514 миллиарда рублей. Поэтому в апреле 2014 года на встрече в общественной палате руководитель ведомства заявил, что «Соколовка умерла гораздо раньше, чем о ней начали говорить». К тому же, по словам заместителя министра, почти 90 процентов объектов, построенных в Соколовке, пришли в негодность, а чтобы снести и построить их заново, потребуется около 5 миллиардов рублей.

В конце 2014 года стало известно, что реконструкцию аэропорта в местечке Соколовка перенесли на неопределенный срок. Приоритетным направлением в 2015-2016 годах стало строительство международного терминала в Сыктывкаре (работы до сих пор не начались).

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В октябре 2015 года затраты на восстановление недостроенного аэропорта оценивались в 5-6 миллиардов рублей. Тогда же руководитель региона Сергей Гапликов озвучил идею возродить аэропорт в Соколовке усилиями нескольких регионов.

В сентябре 2016 года С.Гапликов заявил, что аэропорт в Соколовке необходимо достроить и сделать его авиаузлом для соседних регионов – Кировской, Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В феврале 2017 года прозвучало предложение включить аэропорт Соколовка в федеральную программу «Развитие транспортной системы России». Пока что сделать это не удалось.

Фото с сайта rkomi.ru

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
АэропортинвесторыпроектСтроительствофинансирование
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