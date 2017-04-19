Экс-начальника ухтинского отдела Ростехнадзора будут судить за взятку халатом и тюбетейкой

Следствие считает, что он за деньги и подарки фиктивно экзаменовал работников.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ухтинского территориального отдела Печорского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

По данным следствия, с января 2013 года по август 2016 года фигурант, будучи начальником ухтинского территориального отдела Ростехнадзора, а также являясь членом постоянно действующей аттестационной комиссии «ГазЭнергоСервис-Ухта», без фактической проверки подписывал протоколы и удостоверения по вопросам промышленной безопасности работников этой организации. За это обвиняемый получил взятку - около 800 тысяч рублей.

Аналогичным образом он подтвердил переподготовку и повышение квалификации в учебной организации ИКЦ «Информ-медиа». Сумма денежного вознаграждения в данном случае составила 155 тысяч рублей.

В апреле 2016 года обвиняемый, не выезжая на скважину в Сосногорском районе и не производя осмотра, поставил свою подпись и печать в акте по приемке в эксплуатацию буровой установки. За это представитель компании «ЭриэллНефтегазСервис» передал ему в качестве взятки национальный узбекский халат и тюбетейку общей стоимостью более 13 тысяч рублей.

В июне 2016 года за одну тысячу рублей обвиняемый подписал протокол заседания аттестационной комиссии и удостоверения двум лицам, проходившим аттестацию на базе «Северного регионального технического центра диагностики и технической экспертизы», оформив им допуск в качестве специалистов по неразрушающим методам контроля оборудования опасных производственных объектов.

В августе 2016 года сотрудник Ростехнадзора был задержан и заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

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