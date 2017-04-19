Госсовет Коми настаивает на справедливости компенсаций депутатам за отсутствие на основной работе

В конце прошлого года группа депутатов Государственного Совета республики подготовила законопроект, предусматривающий новые виды компенсаций народным избранникам. Документ, разработанный Надеждой Бажуковой, Леонидом Вокуевым, Василием Жердицким, Андреем Климушевым, Виктором Поляховым и Валентиной Тереховой, должны были рассмотреть 15 декабря.

Согласно первой редакции законопроекта, предлагалось возмещать народному избраннику потери в зарплате, когда он вынужден выполнять депутатскую работу вместо исполнения производственных и служебных обязанностей. Это правило предлагалось распространить только на тех парламентариев, которые не работают в Госсовете на постоянной основе, а лишь приезжают на заседания.

Кроме того, предлагалось компенсировать транспортные расходы депутата, если он передвигается не только в пределах своего избирательного округа или по территории, закрепленной за ним фракцией, а по всей республике. Более того, депутаты хотели получать возмещение командировочных расходов по оплате услуг гостиниц и проезда, если поездка совершается в парламентских целях.

Авторы законопроекта полагали, что выплаты и компенсации не потребуют дополнительных средств из бюджета Коми, так как финансирование этих статей уже предусмотрено в смете расходов на содержание регионального парламента.

Между тем министерство финансов Коми дало отрицательное заключение на этот законопроект. Министр финансов Галина Рубцова сообщила, что введение новых компенсаций повлечет увеличение расходов на 10 миллионов рублей. В итоге законопроект отложили.

В обновленном виде этот документ предложен к рассмотрению на заседании Госсовета 20 апреля. Теперь инициатором его принятия выступает комитет по законодательству и местному самоуправлению.

В тексте остался только один вид компенсации – за отсутствие на основном месте работы или службы во время исполнения депутатских полномочий. Причем есть ограничение – возмещать потери в зарплате будут за те дни, когда парламентарий участвует в заседаниях Госсовета и едет на них или возвращается обратно. Как предлагалось и раньше, размер компенсационной выплаты будет определяться исходя из величины месячного денежного содержания депутата, работающего на профессиональной постоянной основе.

Финансово-экономическое обоснование законопроекта на сайте парламента недоступно для просмотра. Однако, по предварительным расчетам, на это потребуется примерно 6 миллионов рублей в год.

В начале апреля этот вопрос был поднят на встрече главы Коми Сергея Гапликова с членами общественной палаты. Тогда руководитель региона сказал, что никаких компенсаций никому выплачиваться не будет. Также он усомнился, что этот законопроект будет принят.

Тем не менее депутаты настаивают на компенсациях. На брифинге 19 апреля сразу три парламентария высказались по этому вопросу. Самым красноречивым оказался депутат А.Климушев.

По его словам, в 2015 году «Единая Россия» изменила принцип отбора кандидатов в законодательную власть, введя праймериз. Теперь прерогатива выбора претендентов в депутаты принадлежит не штабу партии, а отдана народу. «В связи с этим в Государственный Совет пришли не только высокие чины, но и простые рядовые граждане, такие как я – фельдшер скорой помощи, – представился он журналистам. – Я живу и работаю среди своих избирателей, мне знакомы наши беды и проблемы. Я считаю, что мне легче представлять их интересы. Да, действительно, мне и некоторым моим коллегам очень затруднительно исполнять взятые на себя обязательства депутата Госсовета в связи с тем, что отсутствие на основном месте работы приводит к потере трудового заработка до 30 процентов. А он у меня не выше средней зарплаты по республике». По его словам, в месяц ему надо минимум семь дней, чтобы качественно исполнять обязательство: пять дней – это работа в избирательном округе, два дня – заседание комитета и парламента.

А.Климушев также рассказал, что в марте, выйдя в очередной трудовой отпуск, практически все дни использовал для встреч с избирателями. «Но я не жалуюсь – я только хочу, чтобы у нас, депутатов, не было препятствий для осуществления депутатской деятельности. Я не прячусь в кусты – я озвучиваю проблемы, даже такие, настолько резонансные, как компенсация депутатам. И сейчас я не собираюсь молчать: когда депутатов ставят в ограничительные рамки исполнения своих обязанностей, а это работа в избирательных округах, заседания Госсовета, именно тогда происходит принятие непопулярных законов. Вы знаете, о чем я говорю», - сказал он.

По его мнению, депутат – это голос народа. «Если мое желание качественно исполнять взятые обязательства неприемлемо или осуждаемо, тогда зачем нужен Госсовет? Давайте отдадим наше конституционное право управлять республикой чиновникам. Я думаю, нетрудно догадаться, что из этого может выйти», – заключил он.

Первый заместитель председателя Госсовета Александр Макаренко назвал законопроект нашумевшим и поддержал позицию С.Гапликова: «Глава совершенно правильно говорил, что никаких компенсаций и льгот не будет, потому что ситуация с деньгами в Коми и России сложная».

После чего А.Макаренко добавил, что этот законопроект касается только части депутатов, среди которых не только олигархи и бизнесмены, но есть учителя, работники культуры, бюджетники. «И есть федеральный закон, который говорит о том, что когда эти люди выполняют государственные функции, им должны возмещаться потери в зарплате. У нас из Воркуты приехать сюда – неделя выпадает», – сказал А.Макаренко. Он привел в пример врача и работника культуры с зарплатой 25 тысяч рублей, которые теряют 7 тысяч рублей, что для них существенно.

«Именно на это направлен законопроект, – пояснил парламентарий. – По закону положено, например, если военкомат призывает, то Минобороны сборы оплачивает, если суд присяжных – федеральный бюджет. И это касается всех людей, которые выполняют государственные функции», – заключил он.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова считает, что закон принимается в поддержку деятельности прежде всего тех, кто работает в бюджетной сфере, поэтому он справедлив. «При выполнении государственных полномочий возникают те проблемы, с которыми они столкнулись сегодня, и мы посчитали, что принятие этого закона является справедливым. Конечно, среди депутатов есть и предприниматели, и так называемые промышленные генералы, постановка вопроса в таком разрезе от них не поступала, – сказала Н.Нестерова. – Мы считаем, что это право граждан претендовать на статус депутата Госсовета и категории депутатов бюджетной сферы, которые представляют население в своих округах», – заключила она.

*** В Госсовете Коми часть депутатов работает на постоянной основе (это спикер, его заместители, председатели комитетов и комиссий). На профессиональной основе могут работать и депутаты от каждой фракции (по одному человеку при условии, что он не занимает руководящие должности). Сейчас по закону о статусе депутата, оплачиваемых парламентариев 11. Остальные исполняют полномочия без отрыва от своей основной деятельности.

Фото Игоря Соколова