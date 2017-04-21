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Пятница, 21 апреля 2017, 12:57
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12:57
Бывший замруководителя Койгородского района осужден на 4 года колонии за покровительство коммерсанту

Он отдал фирме трактор и машину для колки дров и помог купить грузовик за бюджетные деньги.

Сысольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя руководителя администрации Койгородского района Павла Синнера.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, судом установлено, что с января по ноябрь 2015 года П.Синнер, будучи первым заместителем руководителя администрации Койгородского района, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО «Пера», оказывал предприятию покровительство, способствовал предоставлению ему льгот и преимуществ.

Для этого он передал предприятию трактор МТЗ-82 «Беларусь» и гидравлическую машину по колке дров PALAX Power 70, являвшимися муниципальной собственностью. Трелевочную чокерную машину ТТ-4М-04, также входившую с состав имущества муниципалитета, чиновник передал коммерческому предприятию в счет погашения долга «Перы». В результате этих действий казне причинен ущерб на сумму свыше 320 тысяч рублей.

Также чиновник оказал содействие в получении ООО «Пера» бюджетной субсидии на возмещение части расходов на покупку грузового автомобиля ГАЗ-3307. В рамках малого проекта «Обеспечение населения Койгородского района топливными дровами» предприятию были перечислены 995 тысяч рублей. П.Синнер приобрел необходимый автомобиль за 800 тысяч рублей, а в администрацию района представил подложный документ  с ценой договора в один миллион рублей. Разницей между фактической стоимостью грузовика и суммой бюджетной субсидии, составившей 195 тысяч рублей, чиновник распорядился по своему усмотрению.

Суд признал П.Синнера виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности, краже, совершенной в крупном размере и мошенничестве с использованием своего служебного положения. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на три года.

Также удовлетворен иск прокурора Койгородского района о взыскании с осужденного суммы ущерба, причиненного преступлением, в размере 516 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

*** Это не первое уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников Койгородского района. В 2014 году был осужден бывший руководитель администрации района Юрий Перепаденко. В декабре 2010 года он, будучи главой поселка Койгородок, передал в аренду местному предпринимателю Грищенко здание банно-прачечного комплекса. Также он незаконно компенсировал коммерсанту убытки по содержанию комплекса на сумму более 110 тысяч рублей. Ю.Перепаденко оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Фото с сайта pixabay.com

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КомиКойгородский район
Криминал
Социум
ЧиновникМошенничествотехникаоткат
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