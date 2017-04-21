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Пятница, 21 апреля 2017, 16:19
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16:19
Из двух добр: в Коми голосуют за логотип Года добрых дел

Выбирать приходится из всего двух вариантов.

Студенты Сыктывкарского госуниверситета и члены молодежного правительства Коми представили свои варианты логотипа Года добрых дел. Как сообщает пресс-служба главы региона, авторы эскизов решили проявить инициативу безвозмездно и таким образом приобщиться к Году добрых дел.

Логотип, представленный студентами СГУ, по их словам, символизирует единство, изображая его через хоровод. «Единство – взаимосвязь определенных предметов, процессов, которая образует целостную систему взаимодействия, внутренне устойчивую в изменениях и в то же время включающуюся в более широкую систему, в конечном счете, – в составе бесконечного во времени и пространстве мира. Цвета логотипа подобраны не случайно, это сакральные архаичные цвета», – пояснили авторы.

logo01.jpg

Логотип, предложенный молодежным правительством, представляет собой сердце – самый узнаваемый на любом континенте символ, несущий в себе одинаковый для всех людей смысл: любовь, доброта, милосердие и сострадание. «Сердце вписано в пазл, каждый элемент которого можно представить как какое-то конкретное доброе дело. Собираясь по кусочкам воедино, пазл символизирует нашу республику, сотканную из добрых дел. Важно каждое, даже самое маленькое доброе дело, также как в пазле важна каждая его часть. Для разработки логотипа были использованы цвета флага Коми – синий, зеленый и белый», – говорится в пояснении.

logo02.jpg

Проголосовать за один из вариантов можно на сайте «Активный регион». Для голосования необходимо зарегистрироваться, либо зайти под своей учетной записью. На момент подготовки статьи, за вариант с изображением сердца проголосовало 17 человек, а за символ в виде хоровода – 5.

*** Глава Коми Сергей Гапликов 10 апреля озвучил идею назвать 2017-й Годом добрых дел. На следующий день это решение было закреплено официальными бумагами.

По данным интернет-журнала «7х7», С.Гапликов уже проводил Год добрых дел, но на посту премьера Чувашии. В 2008 году он был ответственным за проведение Года добрых дел по поручению президента Чувашской республики Николая Федорова.

Во «ВКонтакте» появилась специальная группа «Год Добрых Дел В Коми (добрая Коми)», содержание которой соответствует предложенной губернатором тематике. Несмотря на то, что идею провести год, посвященный добрым делам, С.Гапликов выдвинул недавно, в подписчиках группы уже значится более тысячи человек. При этом технически группа была зарегистрирована задолго до этого. Ее контент в течение 2016 года был посвящен спортивным событиям республики. В ней можно найти и новости о «деле Гайзера» и аресте экс-сенатора от Коми Владимира Торлопова. Содержание группы было изменено после распоряжения главы, а сама группа — переименована. Вероятно, большинство подписчиков «доброй» группы перешли по наследству из предыдущей.

Фото Владилена Олофинского и с сайта signal.rkomi.ru

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
логотипдобротаголосованиемолодежь
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Комментарии

Бобрый добр
21.04.2017 - 17:02
+1
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-1
-1
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Феноменальный безвозмездный и добрый писец. *facepalm*

сам
21.04.2017 - 17:48
+1
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1
-1
Поставить минус!

какой бред!!!!!!!!!!!!!! каждый депутат и чиновник будет потом на партсобрании ЕР отчитываться, сколько сделал добрых дел, победителю вручат грамоту, в зале будут сидеть сотня переведенных через дорогу старушек. И да, Питирима пригласить не забудьте!

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Саша:
Я не пойму вообще этих повышений, люди нищают а они цены поднимают...дебилы...
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666:
"Глава республики призвал плодиться и размножаться в нем". Не дай бог
21.04.2017 - 18:13
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сам:
какой бред!!!!!!!!!!!!!! каждый депутат и чиновник будет потом на партсобрании ЕР отчитываться, сколько сделал добрых дел, победителю вручат грамоту, в зале будут сидеть сотня переведенных через дорогу старушек. И да, Питирима пригласить не забудьте!
21.04.2017 - 17:48
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