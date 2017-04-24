- 611
- 0
- 2
Логотипом Года добрых дел в Коми стало сердце на фоне пазла
Общереспубликанский символ выбирали 439 человек.
Как сообщает пресс-служба главы Коми, по результатам голосования на портале «Активный регион», из двух вариантов жители республики предпочли логотип, предложенный молодежным правительством республики.
Это сердце, вписанное в пазл, каждый элемент которого, по замыслу разработчиков, можно представить как какое-то конкретное доброе дело. Кроме того, пазл символизирует Коми, сотканную из добрых дел. Для придания национального колорита при разработке логотипа были использованы цвета флага республики.
Всего в голосовании приняли участие 439 человек: 248 отдали голос варианту молодежного правительства, остальные 191 – логотипу от Сыктывкарского госуниверситета.
Уже ведутся работы по созданию брендбука Года добрых дел с учетом выбранного логотипа. Планируется, что символ будут использовать при изготовлении сувенирной и полиграфической продукции, а также при оформлении мероприятий, которые состоятся в Год добрых дел.
Когда жителям республики еще не был представлен ни один из вариантов, «КомиОнлайн» спросил у пользователей соцсетей, что, на их взгляд, будет на нем изображено. Большинство проголосовало за изображение рук, на втором месте оказались объятия и рукопожатия, а на третьем – сердце. Кстати, вариант с абстракцией также набрал достаточное количество голосов.
*** По инициативе главы Коми Сергея Гапликова 2017 год объявлен в Коми Годом добрых дел. Соответствующий указ руководитель региона подписал 11 апреля.
Год добрых дел призван привлечь жителей Коми к реализации общественных инициатив и способствует развитию идей волонтерства, благотворительности, добровольного служения обществу.
По данным интернет-журнала «7х7», С.Гапликов уже проводил Год добрых дел, но на посту премьера Чувашии. В 2008 году он был ответственным за проведение Года добрых дел по поручению президента Чувашской республики Николая Федорова.
Фото с сайта signal.rkomi.ru
Поиск работы
Имидж-мастер (Сыктывкар)
Фортуна (Сыктывкар)
Фортуна (Сыктывкар)
Искать вакансии
Комментарии
Добавить комментарий