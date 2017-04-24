Логотипом Года добрых дел в Коми стало сердце на фоне пазла

Как сообщает пресс-служба главы Коми, по результатам голосования на портале «Активный регион», из двух вариантов жители республики предпочли логотип, предложенный молодежным правительством республики.

Это сердце, вписанное в пазл, каждый элемент которого, по замыслу разработчиков, можно представить как какое-то конкретное доброе дело. Кроме того, пазл символизирует Коми, сотканную из добрых дел. Для придания национального колорита при разработке логотипа были использованы цвета флага республики.

Всего в голосовании приняли участие 439 человек: 248 отдали голос варианту молодежного правительства, остальные 191 – логотипу от Сыктывкарского госуниверситета.

Уже ведутся работы по созданию брендбука Года добрых дел с учетом выбранного логотипа. Планируется, что символ будут использовать при изготовлении сувенирной и полиграфической продукции, а также при оформлении мероприятий, которые состоятся в Год добрых дел.

Когда жителям республики еще не был представлен ни один из вариантов, «КомиОнлайн» спросил у пользователей соцсетей, что, на их взгляд, будет на нем изображено. Большинство проголосовало за изображение рук, на втором месте оказались объятия и рукопожатия, а на третьем – сердце. Кстати, вариант с абстракцией также набрал достаточное количество голосов.

*** По инициативе главы Коми Сергея Гапликова 2017 год объявлен в Коми Годом добрых дел. Соответствующий указ руководитель региона подписал 11 апреля.

Год добрых дел призван привлечь жителей Коми к реализации общественных инициатив и способствует развитию идей волонтерства, благотворительности, добровольного служения обществу.

По данным интернет-журнала «7х7», С.Гапликов уже проводил Год добрых дел, но на посту премьера Чувашии. В 2008 году он был ответственным за проведение Года добрых дел по поручению президента Чувашской республики Николая Федорова.

Фото с сайта signal.rkomi.ru