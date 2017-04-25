Дороги Сыктывкара в 2017 году ждет в основном лишь ямочный ремонт

В 2016 году региону выделили 350 миллионов рублей за счет сборов системы «Платон». Весной 2016-го активисты ОНФ в Коми провели рейд по дорогам, отремонтированным за эти деньги.

На автодороге Сыктывкар – Эжва они обнаружили трещины общей длиной 3,2 тысячи метров; на улице Лесной – трещины общей длиной 60 метров; на улице Школьной – сколы покрытия вокруг крышки канализационного люка, просадку трех люков, температурные трещины длиной 96 метров; на Октябрьском проспекте – сколы покрытия вокруг крышки канализации; на проспекте Бумажников – просадку насыпи под дорожным покрытием в четырех местах площадью 8 квадратных метров, температурные трещины длиной 20 метров; на улице Емвальской – температурные трещины длиной 35 метров, силовые трещины длиной 15 метров; на улице Ленина – силовые трещины длиной 100 метров; на улице Морозова – просадку насыпи под покрытием в шести местах площадью 96 «квадратов», температурные трещины покрытия длиной 1,2 тысячи метров, силовые трещины длиной 120 метров; на улице Орджоникидзе – просадку насыпи под покрытием в двух местах площадью 14 квадратных метров, температурные трещины длиной 320 метров, силовые трещины длиной 30 метров.

Также они обследовали улицы Лесопарковую и Элеваторную. На Лесопарковой, по мнению экспертов, дорога деформирована – имеется колейность, полотно практически на всем протяжении с глубокими выбоинами. Единственный участок в удовлетворительном состоянии – в районе лыжной базы. Дорога на Элеваторной на участке от дома №8 до улицы Орджоникидзе в таком же ненадлежащем состоянии.

«Моя машина 11 апреля около 15:30 на участке Лесопарковой угодила в скрытую водой яму – пробило колесо. Рядом стояли еще пять или шесть автомобилей с такими же повреждениями», – рассказал житель Сыктывкара Михаил Кайдалов.

По итогам работы подрядчикам направили предписания об устранении дефектов. Устранение дефектов гарантийных дорог после ремонта на средства «Платона» общественники возьмут контроль.

На общегородской планерке 25 апреля мэр Сыктывкара Валерий Козлов отметил, что 22 апреля он вместе со специалистами объехал отремонтированные в прошлом году дороги: «Там, где мы укладывали щебеночно-мастичный асфальтобетон, дороги находятся в хорошем состоянии. Да, на них появились эксплуатационные трещины, но за ними будут следить, их будут заливать, - сказал он. – С подрядчиками мы будем работать по гарантии. Так, например, будем требовать поднять провалившиеся канализационные люки».

Он добавил, что в этом году в Сыктывкаре не планируется большой дорожной кампании: будут доделываться оставшиеся с прошлого года участки, будет ямочный ремонт. Дело в том, что большее внимание планируется уделить дворам города. Для этого в бюджете из дорожного фонда города 13 миллионов было направлено на софинансирование федеральной программы по благоустройству общественных территорий.

Фото с сайта onf.ru