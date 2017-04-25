КомиОнлайн

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Вторник, 25 апреля 2017, 15:56
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15:56
Многофункциональный культурный центр в Кослане Удорского района построят за полгода

На проект потратят 88 миллионов рублей.

Как доложил главе Коми Сергею Гапликову руководитель администрации Удорского района Николай Жилин, многофункциональный культурный центр в Кослане начнет работать 4 ноября этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

 Руководитель региона отметил значимость данного учреждения для района, обратив внимание, что средства на строительство объекта выделены из республиканского и федерального бюджета. Эффективность их использования будет одним из критериев дальнейшего участия Коми в подобного рода федеральных программах.

С.Гапликов поручил министру культуры, туризма и архивного дела Коми Сергею Емельянову контролировать совместно с муниципалитетом ход строительства объекта, а также провести на базе нового многофункционального культурного центра республиканский фестиваль, посвященный Дню народного единства.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», на совещании по развитию культуры в Государственном Совете Коми 6 декабря прошлого года С.Емельянов рассказал о состоянии муниципальных учреждений культуры, многие из которых требуют капремонта: благоевский дом культуры в Удорском районе «треснул по шву», в Куратово Сысольского района в учреждении культуры крыша течет прямо на электропороводку, а филармония в Сыктывкаре имеет стопку предписаний от Госпожнадзора. Как сообщил С.Емельянов, ведомство «держит руку на пульсе» и изыскивает средства «для латания дыр», однако 1,5 процента от общего объема бюджетных средств или 800 миллионов рублей, из которых 70 процентов уходит на госпрограммы, это, по его мнению, мизер.

*** Многофункциональный культурный центр в Кослане вошел в перечень объектов, поддержку по строительству которых оказывает правительство России в рамках программы развития муниципальных учреждений культуры на селе. На площадях центра будет работать Дом народного творчества и музыкальная школа. Общая стоимость проекта - 88 миллионов рублей.

Фото из группы «Удора ONLINE» во «ВКонтакте»

«КомиОнлайн»
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КомиУдорский районКослан
Культура
Социум
дам культурыселоСтроительствосубсидии
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Комментарии

пажга
25.04.2017 - 19:20
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а почему никто не контролирует ход строительства такого же точно центра в Пажге? Сколько лет можно его строить? Сколько можно судиться взрослым дядькам? Дети вырастают, здание стоит недостроенное... Мы очень рады за жителей Кослана, может и мы дождемся..

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пажга:
а почему никто не контролирует ход строительства такого же точно центра в Пажге? Сколько лет можно его строить? Сколько можно судиться взрослым дядькам? Дети вырастают, здание стоит недостроенное... Мы очень рады за жителей Кослана, может и мы дождемся..
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