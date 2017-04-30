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Воскресенье, 30 апреля 2017, 22:42
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В Сыктывкаре не успели отремонтировать мемориал «Вечная слава» к 1 мая

Он стал выглядеть чуть аккуратнее, но его состояние по-прежнему оставляет желать лучшего.

Мемориал «Вечная слава» в Сыктывкаре ремонтируют каждый год. Это обычно косметические работы, которые проводят ко Дню победы. Этот год не стал исключением.

Напомним, в конце марта 2017-го общественники обратили внимание на то, что он снова разрушается. Власти города быстро отреагировали и пообещали привести его в порядок к 29 апреля.

Корреспондент «КомиОнлайна» побывал на месте 30 апреля, но застал неоконченный ремонт.

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Каменные плитки, которые отпали весной, поставили на место, одну из плит с фамилиями жителей Коми, ушедших на фронт, заменили на новую, растрескавшиеся основания зашпатлевали, но не успели покрасить. Судя по тому, что признаки коррозии есть и на других элементах мемориала, эти работы еще предстоит провести.

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В целом же, плиты с именами солдат как крошились, так и крошатся. Некоторые из них выпирают, буквы на некоторых покрыты ржавчиной. Плиты вокруг самого Вечного огня так же вспучены и выпирают.

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Судя по внешнему виду мемориала, его еще предстоит вымыть – на плитах с именами, на барельефах и каменном оформлении много разводов.

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*** Памятники и мемориалы, посвященные победе в Великой Отечественной войне, находятся в оперативном управлении МКП «Жилкомсервис». Предприятие ежегодно проводит косметический ремонт этих объектов. В 2016 году только на косметический ремонт мемориала «Вечная слава» потратили 138 тысяч рублей. Но в 2017 году он вновь понадобился.

По мнению специалистов мэрии, ремонт оказался недолговечным, потому что мемориалу требуется капитальный ремонт. Вопрос о его проведении решается – ведется работа по оценке состояния и подсчете необходимой на эти цели суммы. По словам руководителя совета ветеранов Сыктывкара Владимир Пыстин, полную реконструкцию мемориала планируют провести к 100-летнему юбилею Коми, который республика отметит в 2021 году. Готовится проектно-сметная документация. Мемориал не только обновят, но и изменят его внешний вид. Вопрос о том, что количество барельефов с лицами героев войны нужно увеличить с 41 до 48 поднимали давно. В проекте реконструкции этот нюанс должны предусмотреть.

Фото Елены Кабаковой

Елена Кабакова
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Сыктывкар
ОбществоКультура
Вечная славаВечный огоньпамятник
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