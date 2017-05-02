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Вторник, 02 мая 2017, 15:03
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15:03
Холодная погода продержится в Коми до середины мая

По-летнему теплая погода установится в республике только в конце месяца.

Как сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, в этом году в мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется близкой к климатической норме. Но распределение температуры в течение месяца будет неоднородным. Предполагается, что с 3 мая после аномально теплых дней в республике начнется похолодание, которое продлится как минимум до середины месяца. В этот период средесуточные температуры будут отставать от нормы в среднем на 4-6, а осадки выпадать в виде снега, мокрого снега и дождя. Предполагается, что теплая погода с летними температурами вернется в регион в третьей декаде месяца.

Согласно многолетним наблюденям, средняя температура мая составляет от плюс 8,5 на крайнем юге до 1 градуса на северо-востоке. На крайнем северо-востоке среднемесячная температура воздуха еще отрицательна – от 0 до минус 3 градусов.

Максимальная температура воздуха в мае может повышаться до плюс 28-32 градусов, на северо-востоке – до плюс 24-27. Минимальные значения при похолоданиях могут составлять в южных районах минус 12-19 градусов, в северных – минус 21-26 градусов.

Месячное количество осадков в большинстве районов колеблется от 41 до 54 миллиметров, в районах Предуралья – от 59 до 70 миллиметров. Число дней с осадками составляет в среднем 13-17.

В Сыктывкаре при 14 днях с осадками в среднем только в течение 9 дней отмечается дождь, в остальные – снег, мокрый снег. В среднестатистическом мае с грозой бывает от 3 дней на юге до 1 на севере. И даже в Заполярье, хоть и крайне редко, в мае отмечается гроза.

Фото с сайта pixabay.com

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Последние комментарии

Терентьев А.Ф.:
Нефтешламы всегда считались опасными отходами , как минимум 3 класса опасности... Нефтешлам с Чути может кроме этого быть просто радиоактивным....Этож каким идиотом надо быть , чтобы отравой интерьеры помещений украшать !!!!!
02.05.2017 - 20:27
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Андрей:
Ну потеряют эти регионы бабло. Незачем ездить до 22года. Пока мозги не поднимутся по позвоночнику назад в голову. Кто то ещё так же думает. Мы не поедем минус им. Ещё кто то не поедет .Ещё минус. В послании разговоры о увеличении превликательности. На деле выталкивание за рубеж.
02.05.2017 - 16:42
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ой:
ЧУЮ! Не тем местом ел "шаньгу" министр..
02.05.2017 - 13:15
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Мда:
В данном случае, дети стояли на обочине. Может надо меньше бухать? а неопытным водилам не садиться за руль? в деревне не смог руль вывернуть, значит в городе с десяток пешеходов угробит.
02.05.2017 - 13:00
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ГАИ:
Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения. Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге.
02.05.2017 - 12:32
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