Холодная погода продержится в Коми до середины мая

Как сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, в этом году в мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется близкой к климатической норме. Но распределение температуры в течение месяца будет неоднородным. Предполагается, что с 3 мая после аномально теплых дней в республике начнется похолодание, которое продлится как минимум до середины месяца. В этот период средесуточные температуры будут отставать от нормы в среднем на 4-6, а осадки выпадать в виде снега, мокрого снега и дождя. Предполагается, что теплая погода с летними температурами вернется в регион в третьей декаде месяца.

Согласно многолетним наблюденям, средняя температура мая составляет от плюс 8,5 на крайнем юге до 1 градуса на северо-востоке. На крайнем северо-востоке среднемесячная температура воздуха еще отрицательна – от 0 до минус 3 градусов.

Максимальная температура воздуха в мае может повышаться до плюс 28-32 градусов, на северо-востоке – до плюс 24-27. Минимальные значения при похолоданиях могут составлять в южных районах минус 12-19 градусов, в северных – минус 21-26 градусов.

Месячное количество осадков в большинстве районов колеблется от 41 до 54 миллиметров, в районах Предуралья – от 59 до 70 миллиметров. Число дней с осадками составляет в среднем 13-17.

В Сыктывкаре при 14 днях с осадками в среднем только в течение 9 дней отмечается дождь, в остальные – снег, мокрый снег. В среднестатистическом мае с грозой бывает от 3 дней на юге до 1 на севере. И даже в Заполярье, хоть и крайне редко, в мае отмечается гроза.

Фото с сайта pixabay.com