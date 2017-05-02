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Вторник, 02 мая 2017, 16:40
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16:40
На те же грабли: повторный субботник в Сыктывкаре назначили на 6 мая

Город до сих пор нуждается в дополнительной уборке.

Мэр столицы Коми Валерий Козлов призвал работников предприятий, организаций и учреждений, а также всех неравнодушных сыктывкарцев принять участие в субботнике 6 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации города, первый субботник состоялся 29 апреля, тогда из города было вывезено 35 самосвалов мусора. В.Козлов поблагодарил всех, кто принял в нем участие.

При этом мэр отметил, что Сыктывкар все равно нуждается в дополнительной уборке. «Во время первого субботника местами все еще оставался снег и вода. Сейчас, когда все подсохло, стало очевидно, что наш город нуждается в повторном субботнике. Поэтому призываю всех неравнодушных сыктывкарцев, представителей всех учреждений и организаций города выйти 6 мая на его уборку. Понимаю, что многие в этот день будут выезжать на дачи, поэтому мы предлагаем достаточно ранее время. Наш город нуждается в нашем общем внимании и заботе», – отметил В.Козлов.

Сегодня специалисты управления ЖКХ по поручению мэра объезжают город и составляют список территорий, которые будут убраны 6 мая.

Чисто там: как жители Коми сходили на субботник и написали об этом в соцсетях

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Экология
Образ жизни
благоустройствосубботник
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Последние комментарии

Терентьев А.Ф.:
Нефтешламы всегда считались опасными отходами , как минимум 3 класса опасности... Нефтешлам с Чути может кроме этого быть просто радиоактивным....Этож каким идиотом надо быть , чтобы отравой интерьеры помещений украшать !!!!!
02.05.2017 - 20:27
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Андрей:
Ну потеряют эти регионы бабло. Незачем ездить до 22года. Пока мозги не поднимутся по позвоночнику назад в голову. Кто то ещё так же думает. Мы не поедем минус им. Ещё кто то не поедет .Ещё минус. В послании разговоры о увеличении превликательности. На деле выталкивание за рубеж.
02.05.2017 - 16:42
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ой:
ЧУЮ! Не тем местом ел "шаньгу" министр..
02.05.2017 - 13:15
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Мда:
В данном случае, дети стояли на обочине. Может надо меньше бухать? а неопытным водилам не садиться за руль? в деревне не смог руль вывернуть, значит в городе с десяток пешеходов угробит.
02.05.2017 - 13:00
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ГАИ:
Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения. Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге.
02.05.2017 - 12:32
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