На те же грабли: повторный субботник в Сыктывкаре назначили на 6 мая

Город до сих пор нуждается в дополнительной уборке.

Мэр столицы Коми Валерий Козлов призвал работников предприятий, организаций и учреждений, а также всех неравнодушных сыктывкарцев принять участие в субботнике 6 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации города, первый субботник состоялся 29 апреля, тогда из города было вывезено 35 самосвалов мусора. В.Козлов поблагодарил всех, кто принял в нем участие.

При этом мэр отметил, что Сыктывкар все равно нуждается в дополнительной уборке. «Во время первого субботника местами все еще оставался снег и вода. Сейчас, когда все подсохло, стало очевидно, что наш город нуждается в повторном субботнике. Поэтому призываю всех неравнодушных сыктывкарцев, представителей всех учреждений и организаций города выйти 6 мая на его уборку. Понимаю, что многие в этот день будут выезжать на дачи, поэтому мы предлагаем достаточно ранее время. Наш город нуждается в нашем общем внимании и заботе», – отметил В.Козлов.

Сегодня специалисты управления ЖКХ по поручению мэра объезжают город и составляют список территорий, которые будут убраны 6 мая.

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Фото Владилена Олофинского