Ранее неучтенные объекты в Коми стали приносить доход муниципалитетам

Как сообщает пресс-служба главы Коми, руководитель республики Сергей Гапликов потребовал активизировать работу по инвентаризации и оформлению ранее неучтенных объектов в городах и районах.

К настоящему времени установлено 49716 неучтенных объектов, что составляет около 17 процентов от их общего количества (более 292 тысяч). По итогам прошлого года пятая часть из них поставлена на налоговый учет, что позволило дополнительно привлечь в муниципальные бюджеты более 12 миллионов рублей.

Как рассказал министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин, наибольшее количество неучтенных объектов обнаружено в Сыктывкаре – 6320, Усть-Куломском и Удорском районах: 5952 и 5010, соответственно. При этом в столице Коми на учет поставлено 12,2 процента таких объектов, Усть-Куломском районе – 5,7, Удорском районе – 3,5. Лучшие же относительные показатели – у Усть-Цилемского района, Сосногорска и Печоры, где зарегистрировано 51,1, 45,4 и 43,5 процента объектов соответственно.

Первая инвентаризация

Сплошная инвентаризация имущества началась в Коми в середине 2013 года. До этого в течение десяти лет никто этим не занимался, поэтому точной информации, сколько объектов недвижимости есть у республики, не было.

Инвентаризация должна была продлиться два года. Уже к 1 октября 2013-го появились результаты: в муниципалитетах обнаружили почти 11 тысяч неучтенных объектов (6613 зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства и 4277 земельных участков). Оказалось, что только на 552 из них была оформлена государственная регистрация прав.

Все шло по нарастающей. Через год после начала инвентаризации оказалось, что в регионе есть почти 33 тысячи зданий и земель, не стоящих на балансе. А на 1 января 2015 года обнаружили 42 тысячи 746 неучтенных объектов.

На 1 июля 2015 года в республике насчитывалось более 55 тысяч неучтенных объектов недвижимого имущества, что составляло 19,8 процента от общего количества объектов в муниципалитетах. Из них 33,5 тысячи – это здания, сооружения и объекты незавершенного строительства, 21 тысяча – земельные участки.

Как сообщила в августе 2015 года пресс-служба главы и правительства региона, в республике мероприятиями по проведению сплошной инвентаризации были охвачены в среднем 83,6 процента территорий муниципальных образований. Как выяснилось, регистрация прав оформлена лишь на 6181 объект недвижимого имущества, что составляло 14,7 процента от обнаруженных объектов.

Вторая инвентаризация

В октябре 2015 года временно исполняющий обязанности главы Коми С.Гапликов поручил правительству провести полную инвентаризацию всех объектов имущества, находящихся в республиканской собственности.

Как позже уточнила пресс-служба главы и правительства региона, он распорядился сформировать систему кадастровых паспортов, включая описание, характеристики всех объектов имущества, изменения их стоимости в зависимости от изменений внешних факторов.

Уже в июле 2016 года были обнародованы результаты. В реестре государственного имущества республики было учтено 4010 объектов недвижимости, 1380 земельных участков, 23899 объектов движимого имущества. В инвентаризации участвовало 466 организаций, в том числе бюджетные, казенные, автономные учреждения, государственные унитарные и казенные предприятия, республиканские органы власти.

Во время инвентаризации обнаружены объекты, подлежащие списанию с балансов учреждений по причине ветхости, аварийного состояния, а также объекты, требующие капитального и текущего ремонта.

Новая волна инвентаризации

В феврале 2017 года было принято решение начать новую инвентаризацию имущества. По словам министр имущественных и земельных отношений А.Сажина, на 1 января 2017 года на государственном кадастровом учете в республике состояло 292 тысячи земельных участков, из которых только 98 тысяч (34 процента) имели сведения о границах и площади.

Подводя промежуточные итоги работы, С.Гапликов отметил недостаточные темпы учета имущества в регионе. Он поручил правительству республики подготовить предложения по ускорению данного процесса, подчеркнув, что основные работы по комплексной инвентаризации должны быть проведены в течение ближайших двух лет.

«Необходимо уже с этого года приступить к сплошной массированной работе по постановке на кадастровый учет всех объектов недвижимости, в том числе земельных участков частной и долевой собственности, дорог, объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства – всех объектов инфраструктуры региона. Делайте расчеты, готовьте предложения. Это имущество республики, которое необходимо вовлекать в хозяйственный и инвестиционный оборот для извлечения дополнительной прибыли, в которой остро нуждается сегодня регион», – обозначил задачу перед С.Гапликов.

Спортивная инвентаризация

В конце марта 2016 года С.Гапликов дал задание провести полную инвентаризацию спортивных объектов в регионе, собрать о них исчерпывающую информацию, а также подготовить проект плана по повышению эффективности их использования.

В начале мая министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной представил результаты. Всего в регионе известно о 2287 спортивных сооружениях. Были обнаружены ранее неучтенные объекты, в основном это открытые спортивные площадки, говорится на сайте республиканского правительства.

При инвентаризации также оценивалась загруженность сооружений. Этот показатель отражает эффективность использования спортивной инфраструктуры. Достаточно высокий коэффициент наблюдается в Сыктывкаре (75 процентов), Ухте (74 процента), Воркуте (73 процента), Усинске (63 процента), Усть-Цилемском районе (63 процента).

Наименьшие показатели – в Троицко-Печорском (42 процента), Удорском (39 процентов), Печорском (38 процентов), Прилузском (34 процента) и Княжпогостском (33 процента) районах.

Инвентаризация дорог

В апреле 2017 года появилось поручение до конца года пересчитать все бесхозные участки дорог и найти деньги на их оформление. «Мы проводим масштабную работу по подготовке обоснованных предложений для передачи определенных автомобильных дорог на федеральный уровень, при этом часть участков до сих пор относится к бесхозяйным. Это означает, что они не оформлены ни в собственность субъекта, ни в собственность муниципалитета, ни в иную собственность. Скажите, как тогда тратятся деньги на их содержание? Понимаете, что в рамках финансовой дисциплины это нарушение?» – сказал С.Гапликов.

Спустя почти месяц после этого А.Сажин отчитался о том, что на кадастровый учет уже поставлены 83 автодороги (или их участки), что составляет 46 процентов от их общего количества. А вот с деньгами не их оформление не все так просто: средства на эту деятельность заложены в бюджет дорожной отрасли, что накладывает ограничения на их использование иным органом исполнительной власти, кроме Минстроя.

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