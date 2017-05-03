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В программу ремонта попали 46 сыктывкарских дворов
Еще 32 заявки были отклонены.
Как сообщает пресс-служба мэрии, 46 адресов (31 – в Сыктывкаре и 15 – в Эжве) будут включены в муниципальную программу по ремонту дворовых территорий по проекту «Единой России» «Городская среда». Работа должна быть закончена в сентябре-октябре этого года с учетом погодных условий.
Заявки от населения принимались с 3 по 24 апреля этого года. В конце прошлого месяца их рассматривала комиссия, состоящая из представителей совета города и мэрии, партии, общероссийского народного фронта, общественной палаты Коми и общественных организаций Сыктывкара. Всего поступило 78 заявок, 32 из них были отклонены, так как не соответствовали целям и задачам проекта.
Сыктывкар, 31 дворовая территория:
– улица Интернациональная, 106
– улица Интернациональная, 100
– улица Печорская, 16А
– улица Печорская, 18А
– улица Тентюковская, 126
– улица Тентюковская, 120
– улица Тентюковская, 128
– улица Тентюковская, 124
– улица Тентюковская, 136
– улица Тентюковская, 132
– улица Тентюковская, 130
– улица Оплеснина, 17
– улица Пушкина, 77
– улица Пушкина, 79
– улица Пушкина, 80
– улица Пушкина, 81
– Сысольское шоссе, 2
– Сысольское шоссе, 8
– Сысольское шоссе, 10
– Сысольское шоссе, 70
– Октябрьский пр-т, 3
– улица Куратова, 35
– улица Куратова, 37
– улица Пушкина, 36
– улица Советская, 16
– улица Ручейная, 38
– улица Ручейная, 17
– улица Советская, 26
– улица Кирова, 46
– улица Тентюковская, 168
– улица Ленина, 17
Эжвинский район, 15 дворовых территорий:
– Проспект Бумажников, 53Б
– улица Мира, 68
– улица Космонавтов, 7
– улица Космонавтов, 9
– улица Молодежная, 9А
– Школьный переулок, 13
– улица Менделеева, 11
– улица Мира, 50
– улица Славы, 29
– улица Мира, 52
– Школьный переулок, 11
– улица Космонавтов, 3
– улица Борисова, 4
– улица Емвальская, 17
– Проспект Бумажников, 36
*** Проект «Городская среда» направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. Сыктывкар получит около 160 миллионов, из которых 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан (два парка, бульвар и две пешеходные зоны).
Фото Владилена Олофинского
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