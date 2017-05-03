В программу ремонта попали 46 сыктывкарских дворов

Как сообщает пресс-служба мэрии, 46 адресов (31 – в Сыктывкаре и 15 – в Эжве) будут включены в муниципальную программу по ремонту дворовых территорий по проекту «Единой России» «Городская среда». Работа должна быть закончена в сентябре-октябре этого года с учетом погодных условий.

Заявки от населения принимались с 3 по 24 апреля этого года. В конце прошлого месяца их рассматривала комиссия, состоящая из представителей совета города и мэрии, партии, общероссийского народного фронта, общественной палаты Коми и общественных организаций Сыктывкара. Всего поступило 78 заявок, 32 из них были отклонены, так как не соответствовали целям и задачам проекта.

Сыктывкар, 31 дворовая территория:

– улица Интернациональная, 106

– улица Интернациональная, 100

– улица Печорская, 16А

– улица Печорская, 18А

– улица Тентюковская, 126

– улица Тентюковская, 120

– улица Тентюковская, 128

– улица Тентюковская, 124

– улица Тентюковская, 136

– улица Тентюковская, 132

– улица Тентюковская, 130

– улица Оплеснина, 17

– улица Пушкина, 77

– улица Пушкина, 79

– улица Пушкина, 80

– улица Пушкина, 81

– Сысольское шоссе, 2

– Сысольское шоссе, 8

– Сысольское шоссе, 10

– Сысольское шоссе, 70

– Октябрьский пр-т, 3

– улица Куратова, 35

– улица Куратова, 37

– улица Пушкина, 36

– улица Советская, 16

– улица Ручейная, 38

– улица Ручейная, 17

– улица Советская, 26

– улица Кирова, 46

– улица Тентюковская, 168

– улица Ленина, 17

Эжвинский район, 15 дворовых территорий:

– Проспект Бумажников, 53Б

– улица Мира, 68

– улица Космонавтов, 7

– улица Космонавтов, 9

– улица Молодежная, 9А

– Школьный переулок, 13

– улица Менделеева, 11

– улица Мира, 50

– улица Славы, 29

– улица Мира, 52

– Школьный переулок, 11

– улица Космонавтов, 3

– улица Борисова, 4

– улица Емвальская, 17

– Проспект Бумажников, 36

*** Проект «Городская среда» направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. Сыктывкар получит около 160 миллионов, из которых 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан (два парка, бульвар и две пешеходные зоны).

Фото Владилена Олофинского