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Пятница, 05 мая 2017, 12:58
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12:58
День Победы в Сыктывкаре: куда сходить, что посмотреть, в чем поучаствовать

Празднование начнется с почетного караула у памятников и закончится салютом.

Как сообщает пресс-служба мэрии, торжественные мероприятия 9 мая традиционно начнутся с возложения цветов к памятникам. Совместно с городским советом ветеранов будет организован митинг и возле закладного камня на месте старой пристани, откуда в 1941 году земляки уходили на фронт.

В 09:00 будет установлен почетный караул возле комплекса «Вечная слава» и памятника «Скорбящий воин». В 09:30 возле театра оперы и балета начнется сбор ветеранов и тружеников тыла, которые в сопровождении соцработников и под руководством военного комиссара Игоря Безручко пройдут к вечному огню на торжественное возложение цветов. Колонну возглавит духовой оркестр войсковой части №5134. По маршруту движения колонны ветеранов и тружеников тыла будет выстроен «живой коридор» из школьников. В 10:00 начнется церемония возложения цветов.

В 10:30 колонна двинется по Коммунистической на Стефановскую площадь, там в 11:00 начнется торжественный митинг и праздничный парад.

Параллельно в 10:00 возле ТЦ «Парма» будет организован сбор и построение в колонну участников «Бессмертного полка». В 10:30 участники акции начнут движение по Коммунистической и дойдут до Стефановской площади, где выстроятся у памятника Ленину. Там же будет располагаться импровизированная сцена.

В 11:30 начнется творческий блок – акция «Песни Победы!». Участники хоров, участники «Бессмертного полка», жители города, ветераны и горожане вместе исполнят легендарные песни войны: «Священная война», «Катюша», «День Побе́ды».Тексты будут транслироваться на экранах.

С 12:00 начнут работать площадки «под часами» и в Кировском парке. Возле городского бассейна будут организованы выставка техники и инженерно-саперного оборудования, музей под открытым небом, кинопалатка. Состоится акция «Узнай судьбу фронтовика», будет работать стилизованная площадка «Готов к труду и обороне».

В День Победы Кировский парк превратится в большую креативную площадку. Впервые юные жители и гости города примут участие в интреактиве. В центре парка, возле «сердца», их будет ждать арт-площадка «Победа». Здесь разместятся вырезанные из фанеры буквы слова «победа» высотой в полтора метра. Их и предстоит разукрасить дошколятам и подросткам. Впоследствии композицию планируется покрыть закрепляющими материалами и установить на территории школы искусств.

Рядом разместится выставка рисунков на патриотическую тематику. Свои работы на общее обозрение представят учащиеся школы искусств.

В аллее парка будет организована еще одна площадка. Ее посетители смогут научиться изготавливать из георгиевских ленточек броши и другие украшения. Любители ручного труда смогут смастерить из гофрированной бумаги цветы яблони и украсить ими «Дерево Победы». В 15:00 эстафету перехватит ретроплощадка «В городском саду играет духовой оркестр». Выступления самодеятельных коллективов и песни военных лет мысленно перенесут горожан в середину прошлого века.

Также в Кировском парке состоятся спортивные мероприятия: автомногоборье, акция «Рекорд Победы – 2017», свои достижения в области радиоуправляемых моделей представят учащиеся центров дополнительного образования.

В 14:00 на Стефановской площади стартует традиционная легкоатлетическая эстафета.

С 16:00 до 17:15 будет концерт ансамбля «Пламя 21» «На привале» и концерт студентов.

 

Завершит праздничные мероприятия в 22:00 салют на запасном поле Республиканского стадиона.

Отмечать 9 Мая также будут в Эжвинском районе и поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ.

План мероприятий

Время

Мероприятие

Место проведения

09:00 - 09:45

Возложение цветов

Памятники Сыктывкара

08:45 - 09:00

Митинги

Закладной камень на месте бывшей пристани, памятник Малышеву

09:30 - 09:50

Сбор ветеранов

Улица Коммунистическая, возле театра оперы и балета

10:00 - 10:30

Возложение цветов

Мемориальный комплекс «Вечная слава» и «Скорбящий воин»

10:00 - 16:00

Торговля в стилизованных палатках

Площадка «под часами», ТЦ «Детский мир»

10:00 - 18:00

Торговля в стилизованных палатках

Кировский парк, площадка возле Свято-Стефановского собора

10:30 - 10:50

Шествие ветеранов

Мемориальный комплекс «Вечная слава» – Стефановская площадь

11:00 - 11:30

Митинг. Парад

Стефановская площадь

10:00 - 10:30

 

Сбор и построение участников акции «Бессмертный полк»

Улица Коммунистическая, ТЦ «Парма»

10:30 - 11:30

 

Движения колонны «Бессмертный полк» к Стефановской площади

ТЦ «Парма» – улица Коммунистическая – Стефановская площадь

11:30 - 11:45

Творческий блок (акция «Песни Победы»)

Стефановская площадь

11:45 - 12:05

Движение участников «Бессмертного полка» по улице Ленина к площади возле Свято-Стефановского собора

Стефановская площадь – улица Ленина – площадь возле Свято-Стефановского собора

12:00 - 14:00

Полевая кухня для ветеранов

В сквере за памятником Ленину

12:00 - 14:00

 

Концертная программа профессиональных творческих коллективов

Сцена на улице Коммунистической между музеями (Ленина, 55 – Ленина, 57)

12:05 - 12:10

Лития

Площадь возле Свято-Стефановского собора

12:10 - 14:00

Полевая кухня для участников «Бессмертного полка»

Площадь возле Свято-Стефановского собора

12:10 - 14:00

Концертная программа «Свет нашей памяти, свет Великой Победы»

Площадь возле Свято-Стефановского собора

12:00 - 14:00

Тематическая площадка «Хотим под мирным небом жить»

Аллеи возле памятника Ленину

12:00 - 16:00

Выставка техники

Площадка «под часами»

12:00 - 16:00

Выставка инженерно-саперного оборудования

Площадка «под часами»

12:00 - 16:00

 

Музей под открытым небом (демонстрация экспонатов, найденных во время раскопок поисковиками) «Чтобы внуки помнили…»

Площадка «под часами»

12:00 - 16:00

Кинопалатка (демонстрация фильмов о войне)

Площадка «под часами»

12:00 - 16:00

Акция «Узнай судьбу фронтовика»

Площадка «под часами»

12:00 - 16:00

 

Стилизованная площадка «Готов к труду и обороне» (сдача комплекса норм ГТО)

Площадка «под часами»

12:00 - 16:00

Пункт отбора на военную службу по контракту

Площадка «под часами»

12:00 - 14:00

 

Мастер-класс по оформлению георгиевских ленточек

Кировский парк (аллеи)

12:00 - 14:00

Тематическая площадка «Этих дней не смолкнет слава»

Спортивная площадка Кировского парка

12:00 - 14:00

 

Демонстрационная площадка радиоуправляемых моделей

Спортивная площадка Кировского парка

12:00 - 14:00

Турнир по футболу «Матч Победы»

Республиканский стадион

12:00 - 14:00

Тематический проект Молодежного правительства

Площадки города

12:00 - 15:00

 

- арт-проект «Победа»

- выставка рисунков

Кировский парк, площадка возле «сердца»

12:00 - 16:00

«Библиотечный десант – 2017»

Улица Ленина, возле памятника павшим в годы гражданской войны

13:00 - 15:00

Фестиваль городских хоровых коллективов «Красная гвоздика»

Мемориальный комплекс «Вечная слава»

14:00 - 16:00

Легкоатлетическая эстафета

Стефановская площадь – улица Ленина – улица Бабушкина – улица Интернациональная – улица Коммунистическая – Стефановская площадь

14:00 - 16:00

Спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы 2017»

Спортивная площадка Кировского парка

15:00 - 17:00

«В городском саду играет духовой оркестр»

Кировский парк, площадка возле «сердца»

16:00 - 17:15

Концерт ансамбля «Пламя 21» «На привале» (песни военных лет)

Площадка «под часами»

22:00

Праздничный салют

Запасное поле Республиканского стадиона

Движение автобусов

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы внесут коррективы в схемы движения пассажирского транспорта. С графиком и изменениями в маршрутах можно ознакомиться здесь.

Перекрытие улиц

По некоторым дорогам в городе 9 мая невозможно будет проехать. О перекрытиях улиц можно узнать здесь.

Фото Игоря Соколова

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