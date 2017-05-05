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12:58 День Победы в Сыктывкаре: куда сходить, что посмотреть, в чем поучаствовать
Празднование начнется с почетного караула у памятников и закончится салютом.
Как сообщает пресс-служба мэрии, торжественные мероприятия 9 мая традиционно начнутся с возложения цветов к памятникам. Совместно с городским советом ветеранов будет организован митинг и возле закладного камня на месте старой пристани, откуда в 1941 году земляки уходили на фронт.
В 09:00 будет установлен почетный караул возле комплекса «Вечная слава» и памятника «Скорбящий воин». В 09:30 возле театра оперы и балета начнется сбор ветеранов и тружеников тыла, которые в сопровождении соцработников и под руководством военного комиссара Игоря Безручко пройдут к вечному огню на торжественное возложение цветов. Колонну возглавит духовой оркестр войсковой части №5134. По маршруту движения колонны ветеранов и тружеников тыла будет выстроен «живой коридор» из школьников. В 10:00 начнется церемония возложения цветов.
В 10:30 колонна двинется по Коммунистической на Стефановскую площадь, там в 11:00 начнется торжественный митинг и праздничный парад.
Параллельно в 10:00 возле ТЦ «Парма» будет организован сбор и построение в колонну участников «Бессмертного полка». В 10:30 участники акции начнут движение по Коммунистической и дойдут до Стефановской площади, где выстроятся у памятника Ленину. Там же будет располагаться импровизированная сцена.
В 11:30 начнется творческий блок – акция «Песни Победы!». Участники хоров, участники «Бессмертного полка», жители города, ветераны и горожане вместе исполнят легендарные песни войны: «Священная война», «Катюша», «День Побе́ды».Тексты будут транслироваться на экранах.
С 12:00 начнут работать площадки «под часами» и в Кировском парке. Возле городского бассейна будут организованы выставка техники и инженерно-саперного оборудования, музей под открытым небом, кинопалатка. Состоится акция «Узнай судьбу фронтовика», будет работать стилизованная площадка «Готов к труду и обороне».
В День Победы Кировский парк превратится в большую креативную площадку. Впервые юные жители и гости города примут участие в интреактиве. В центре парка, возле «сердца», их будет ждать арт-площадка «Победа». Здесь разместятся вырезанные из фанеры буквы слова «победа» высотой в полтора метра. Их и предстоит разукрасить дошколятам и подросткам. Впоследствии композицию планируется покрыть закрепляющими материалами и установить на территории школы искусств.
Рядом разместится выставка рисунков на патриотическую тематику. Свои работы на общее обозрение представят учащиеся школы искусств.
В аллее парка будет организована еще одна площадка. Ее посетители смогут научиться изготавливать из георгиевских ленточек броши и другие украшения. Любители ручного труда смогут смастерить из гофрированной бумаги цветы яблони и украсить ими «Дерево Победы». В 15:00 эстафету перехватит ретроплощадка «В городском саду играет духовой оркестр». Выступления самодеятельных коллективов и песни военных лет мысленно перенесут горожан в середину прошлого века.
Также в Кировском парке состоятся спортивные мероприятия: автомногоборье, акция «Рекорд Победы – 2017», свои достижения в области радиоуправляемых моделей представят учащиеся центров дополнительного образования.
В 14:00 на Стефановской площади стартует традиционная легкоатлетическая эстафета.
С 16:00 до 17:15 будет концерт ансамбля «Пламя 21» «На привале» и концерт студентов.
Завершит праздничные мероприятия в 22:00 салют на запасном поле Республиканского стадиона.
Отмечать 9 Мая также будут в Эжвинском районе и поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ.
План мероприятий
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
09:00 - 09:45
|
Возложение цветов
|
Памятники Сыктывкара
|
08:45 - 09:00
|
Митинги
|
Закладной камень на месте бывшей пристани, памятник Малышеву
|
09:30 - 09:50
|
Сбор ветеранов
|
Улица Коммунистическая, возле театра оперы и балета
|
10:00 - 10:30
|
Возложение цветов
|
Мемориальный комплекс «Вечная слава» и «Скорбящий воин»
|
10:00 - 16:00
|
Торговля в стилизованных палатках
|
Площадка «под часами», ТЦ «Детский мир»
|
10:00 - 18:00
|
Торговля в стилизованных палатках
|
Кировский парк, площадка возле Свято-Стефановского собора
|
10:30 - 10:50
|
Шествие ветеранов
|
Мемориальный комплекс «Вечная слава» – Стефановская площадь
|
11:00 - 11:30
|
Митинг. Парад
|
Стефановская площадь
|
10:00 - 10:30
|
Сбор и построение участников акции «Бессмертный полк»
|
Улица Коммунистическая, ТЦ «Парма»
|
10:30 - 11:30
|
Движения колонны «Бессмертный полк» к Стефановской площади
|
ТЦ «Парма» – улица Коммунистическая – Стефановская площадь
|
11:30 - 11:45
|
Творческий блок (акция «Песни Победы»)
|
Стефановская площадь
|
11:45 - 12:05
|
Движение участников «Бессмертного полка» по улице Ленина к площади возле Свято-Стефановского собора
|
Стефановская площадь – улица Ленина – площадь возле Свято-Стефановского собора
|
12:00 - 14:00
|
Полевая кухня для ветеранов
|
В сквере за памятником Ленину
|
12:00 - 14:00
|
Концертная программа профессиональных творческих коллективов
|
Сцена на улице Коммунистической между музеями (Ленина, 55 – Ленина, 57)
|
12:05 - 12:10
|
Лития
|
Площадь возле Свято-Стефановского собора
|
12:10 - 14:00
|
Полевая кухня для участников «Бессмертного полка»
|
Площадь возле Свято-Стефановского собора
|
12:10 - 14:00
|
Концертная программа «Свет нашей памяти, свет Великой Победы»
|
Площадь возле Свято-Стефановского собора
|
12:00 - 14:00
|
Тематическая площадка «Хотим под мирным небом жить»
|
Аллеи возле памятника Ленину
|
12:00 - 16:00
|
Выставка техники
|
Площадка «под часами»
|
12:00 - 16:00
|
Выставка инженерно-саперного оборудования
|
Площадка «под часами»
|
12:00 - 16:00
|
Музей под открытым небом (демонстрация экспонатов, найденных во время раскопок поисковиками) «Чтобы внуки помнили…»
|
Площадка «под часами»
|
12:00 - 16:00
|
Кинопалатка (демонстрация фильмов о войне)
|
Площадка «под часами»
|
12:00 - 16:00
|
Акция «Узнай судьбу фронтовика»
|
Площадка «под часами»
|
12:00 - 16:00
|
Стилизованная площадка «Готов к труду и обороне» (сдача комплекса норм ГТО)
|
Площадка «под часами»
|
12:00 - 16:00
|
Пункт отбора на военную службу по контракту
|
Площадка «под часами»
|
12:00 - 14:00
|
Мастер-класс по оформлению георгиевских ленточек
|
Кировский парк (аллеи)
|
12:00 - 14:00
|
Тематическая площадка «Этих дней не смолкнет слава»
|
Спортивная площадка Кировского парка
|
12:00 - 14:00
|
Демонстрационная площадка радиоуправляемых моделей
|
Спортивная площадка Кировского парка
|
12:00 - 14:00
|
Турнир по футболу «Матч Победы»
|
Республиканский стадион
|
12:00 - 14:00
|
Тематический проект Молодежного правительства
|
Площадки города
|
12:00 - 15:00
|
- арт-проект «Победа»
- выставка рисунков
|
Кировский парк, площадка возле «сердца»
|
12:00 - 16:00
|
«Библиотечный десант – 2017»
|
Улица Ленина, возле памятника павшим в годы гражданской войны
|
13:00 - 15:00
|
Фестиваль городских хоровых коллективов «Красная гвоздика»
|
Мемориальный комплекс «Вечная слава»
|
14:00 - 16:00
|
Легкоатлетическая эстафета
|
Стефановская площадь – улица Ленина – улица Бабушкина – улица Интернациональная – улица Коммунистическая – Стефановская площадь
|
14:00 - 16:00
|
Спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы 2017»
|
Спортивная площадка Кировского парка
|
15:00 - 17:00
|
«В городском саду играет духовой оркестр»
|
Кировский парк, площадка возле «сердца»
|
16:00 - 17:15
|
Концерт ансамбля «Пламя 21» «На привале» (песни военных лет)
|
Площадка «под часами»
|
22:00
|
Праздничный салют
|
Запасное поле Республиканского стадиона
Движение автобусов
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы внесут коррективы в схемы движения пассажирского транспорта. С графиком и изменениями в маршрутах можно ознакомиться здесь.
Перекрытие улиц
По некоторым дорогам в городе 9 мая невозможно будет проехать. О перекрытиях улиц можно узнать здесь.
Фото Игоря Соколова
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