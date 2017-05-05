День Победы в Сыктывкаре: куда сходить, что посмотреть, в чем поучаствовать

Празднование начнется с почетного караула у памятников и закончится салютом.

Как сообщает пресс-служба мэрии, торжественные мероприятия 9 мая традиционно начнутся с возложения цветов к памятникам. Совместно с городским советом ветеранов будет организован митинг и возле закладного камня на месте старой пристани, откуда в 1941 году земляки уходили на фронт.

В 09:00 будет установлен почетный караул возле комплекса «Вечная слава» и памятника «Скорбящий воин». В 09:30 возле театра оперы и балета начнется сбор ветеранов и тружеников тыла, которые в сопровождении соцработников и под руководством военного комиссара Игоря Безручко пройдут к вечному огню на торжественное возложение цветов. Колонну возглавит духовой оркестр войсковой части №5134. По маршруту движения колонны ветеранов и тружеников тыла будет выстроен «живой коридор» из школьников. В 10:00 начнется церемония возложения цветов.

В 10:30 колонна двинется по Коммунистической на Стефановскую площадь, там в 11:00 начнется торжественный митинг и праздничный парад.

Параллельно в 10:00 возле ТЦ «Парма» будет организован сбор и построение в колонну участников «Бессмертного полка». В 10:30 участники акции начнут движение по Коммунистической и дойдут до Стефановской площади, где выстроятся у памятника Ленину. Там же будет располагаться импровизированная сцена.

В 11:30 начнется творческий блок – акция «Песни Победы!». Участники хоров, участники «Бессмертного полка», жители города, ветераны и горожане вместе исполнят легендарные песни войны: «Священная война», «Катюша», «День Побе́ды».Тексты будут транслироваться на экранах.

С 12:00 начнут работать площадки «под часами» и в Кировском парке. Возле городского бассейна будут организованы выставка техники и инженерно-саперного оборудования, музей под открытым небом, кинопалатка. Состоится акция «Узнай судьбу фронтовика», будет работать стилизованная площадка «Готов к труду и обороне».

В День Победы Кировский парк превратится в большую креативную площадку. Впервые юные жители и гости города примут участие в интреактиве. В центре парка, возле «сердца», их будет ждать арт-площадка «Победа». Здесь разместятся вырезанные из фанеры буквы слова «победа» высотой в полтора метра. Их и предстоит разукрасить дошколятам и подросткам. Впоследствии композицию планируется покрыть закрепляющими материалами и установить на территории школы искусств.

Рядом разместится выставка рисунков на патриотическую тематику. Свои работы на общее обозрение представят учащиеся школы искусств.

В аллее парка будет организована еще одна площадка. Ее посетители смогут научиться изготавливать из георгиевских ленточек броши и другие украшения. Любители ручного труда смогут смастерить из гофрированной бумаги цветы яблони и украсить ими «Дерево Победы». В 15:00 эстафету перехватит ретроплощадка «В городском саду играет духовой оркестр». Выступления самодеятельных коллективов и песни военных лет мысленно перенесут горожан в середину прошлого века.

Также в Кировском парке состоятся спортивные мероприятия: автомногоборье, акция «Рекорд Победы – 2017», свои достижения в области радиоуправляемых моделей представят учащиеся центров дополнительного образования.

В 14:00 на Стефановской площади стартует традиционная легкоатлетическая эстафета.

С 16:00 до 17:15 будет концерт ансамбля «Пламя 21» «На привале» и концерт студентов.

Завершит праздничные мероприятия в 22:00 салют на запасном поле Республиканского стадиона.

Отмечать 9 Мая также будут в Эжвинском районе и поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ.

План мероприятий

Время Мероприятие Место проведения 09:00 - 09:45 Возложение цветов Памятники Сыктывкара 08:45 - 09:00 Митинги Закладной камень на месте бывшей пристани, памятник Малышеву 09:30 - 09:50 Сбор ветеранов Улица Коммунистическая, возле театра оперы и балета 10:00 - 10:30 Возложение цветов Мемориальный комплекс «Вечная слава» и «Скорбящий воин» 10:00 - 16:00 Торговля в стилизованных палатках Площадка «под часами», ТЦ «Детский мир» 10:00 - 18:00 Торговля в стилизованных палатках Кировский парк, площадка возле Свято-Стефановского собора 10:30 - 10:50 Шествие ветеранов Мемориальный комплекс «Вечная слава» – Стефановская площадь 11:00 - 11:30 Митинг. Парад Стефановская площадь 10:00 - 10:30 Сбор и построение участников акции «Бессмертный полк» Улица Коммунистическая, ТЦ «Парма» 10:30 - 11:30 Движения колонны «Бессмертный полк» к Стефановской площади ТЦ «Парма» – улица Коммунистическая – Стефановская площадь 11:30 - 11:45 Творческий блок (акция «Песни Победы») Стефановская площадь 11:45 - 12:05 Движение участников «Бессмертного полка» по улице Ленина к площади возле Свято-Стефановского собора Стефановская площадь – улица Ленина – площадь возле Свято-Стефановского собора 12:00 - 14:00 Полевая кухня для ветеранов В сквере за памятником Ленину 12:00 - 14:00 Концертная программа профессиональных творческих коллективов Сцена на улице Коммунистической между музеями (Ленина, 55 – Ленина, 57) 12:05 - 12:10 Лития Площадь возле Свято-Стефановского собора 12:10 - 14:00 Полевая кухня для участников «Бессмертного полка» Площадь возле Свято-Стефановского собора 12:10 - 14:00 Концертная программа «Свет нашей памяти, свет Великой Победы» Площадь возле Свято-Стефановского собора 12:00 - 14:00 Тематическая площадка «Хотим под мирным небом жить» Аллеи возле памятника Ленину 12:00 - 16:00 Выставка техники Площадка «под часами» 12:00 - 16:00 Выставка инженерно-саперного оборудования Площадка «под часами» 12:00 - 16:00 Музей под открытым небом (демонстрация экспонатов, найденных во время раскопок поисковиками) «Чтобы внуки помнили…» Площадка «под часами» 12:00 - 16:00 Кинопалатка (демонстрация фильмов о войне) Площадка «под часами» 12:00 - 16:00 Акция «Узнай судьбу фронтовика» Площадка «под часами» 12:00 - 16:00 Стилизованная площадка «Готов к труду и обороне» (сдача комплекса норм ГТО) Площадка «под часами» 12:00 - 16:00 Пункт отбора на военную службу по контракту Площадка «под часами» 12:00 - 14:00 Мастер-класс по оформлению георгиевских ленточек Кировский парк (аллеи) 12:00 - 14:00 Тематическая площадка «Этих дней не смолкнет слава» Спортивная площадка Кировского парка 12:00 - 14:00 Демонстрационная площадка радиоуправляемых моделей Спортивная площадка Кировского парка 12:00 - 14:00 Турнир по футболу «Матч Победы» Республиканский стадион 12:00 - 14:00 Тематический проект Молодежного правительства Площадки города 12:00 - 15:00 - арт-проект «Победа» - выставка рисунков Кировский парк, площадка возле «сердца» 12:00 - 16:00 «Библиотечный десант – 2017» Улица Ленина, возле памятника павшим в годы гражданской войны 13:00 - 15:00 Фестиваль городских хоровых коллективов «Красная гвоздика» Мемориальный комплекс «Вечная слава» 14:00 - 16:00 Легкоатлетическая эстафета Стефановская площадь – улица Ленина – улица Бабушкина – улица Интернациональная – улица Коммунистическая – Стефановская площадь 14:00 - 16:00 Спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы 2017» Спортивная площадка Кировского парка 15:00 - 17:00 «В городском саду играет духовой оркестр» Кировский парк, площадка возле «сердца» 16:00 - 17:15 Концерт ансамбля «Пламя 21» «На привале» (песни военных лет) Площадка «под часами» 22:00 Праздничный салют Запасное поле Республиканского стадиона

Движение автобусов

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы внесут коррективы в схемы движения пассажирского транспорта. С графиком и изменениями в маршрутах можно ознакомиться здесь.

Перекрытие улиц

По некоторым дорогам в городе 9 мая невозможно будет проехать. О перекрытиях улиц можно узнать здесь.

Фото Игоря Соколова