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Среда, 10 мая 2017, 15:06
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Вернувшимся в Коми перелетным птицам не страшен холод и снег

Специалисты уверяют, что они еще не начали гнездоваться, а запас времени для этого есть.

Занесенных в Красную книгу республики серых журавлей в тайге чуть севернее Печоры заметил интинец Александр Головко.

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Фото и видео вернувшихся с юга птиц, которые ходят по сугробам, он разместил на своей странице во «ВКонтакте».

В комментариях мужчина пояснил, что журавли кормятся на газовой трубе, а один из водителей видел подкрадывающуюся к ним лисицу.

Как пишет «Комсомольская правда в Коми», в 2002 году резкие заморозки привели к настоящей экологической катастрофе. Май был жарким, птицы начали активно гнездиться, откладывать яйца и высиживать их. Некоторые уже успели обзавестись выводком птенцов, когда ударили заморозки. В результате погибли сотни видов.

В Коми к концу столетия было до 700-800 гнездящихся пар серых журавлей. С 2002 года, после масштабной гибели кладок их численность оценивается в 400-450 гнездовых пар, а общая численность составляет 950 особей, сообщает издание со ссылкой на Красную книгу республики.

Как пояснил «Комсомолке» заведующий лабораторией экологии наземных позвоночных Сергей Кочанов, пока еще журавлям, да и остальным выводковым птицам, морозы не страшны.

«Журавли только прилетели и еще не перешли к гнездованию. Важно, чтобы температура поднималась постепенно, без резких колебаний. Опасность может возникнуть в случае, если температура будет высокой и комфортной для гнездования, а потом резко упадет. Возврат холодов на этой стадии может привести к гибели потомства», - отметил специалист.

Пока же птицы укладываются в график и у них есть в запасе достаточно времени, чтобы дождаться потепления.

*** По данным синоптиков, в регион с юго-запада пришел циклон, который несет с собой дожди и снег. Вероятность того, что снегопады повторятся, достаточно высока. По-настоящему летнее тепло если и придет в Коми в мае, то только в последнюю неделю.

Фото и видео А.Головко

«КомиОнлайн»
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КомиПечораИнта
Экология
Социум
птицыжуравлиПогодаприродахолодснег
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