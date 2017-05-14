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Воскресенье, 14 мая 2017, 19:36
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В центре Сыктывкара появился кованый мотоцикл

Его установили вместо памятника подкове.

Скульптурную композицию из металла, представляющую собой фантастический мотоцикл, горожане увидели 14 мая рядом с домом №31 по улице Коммунистической. Желающие садятся за руль байка и фотографируются.

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На этом месте 22 августа 2014 года открыли памятник подкове, который впоследствии убрали. С чем связаны изменения, пока неизвестно.

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С каждым годом на улицах Сыктывкара увеличивается число арт-объектов. Так, в сентябре 2015 года возле магазина на улице Первомайской появился медведь с бочкой, а в апреле этого года - трехметровая копия Эйфелевой башни по той же улице. В роли инициаторов установки таких скульптур выступили коммерческие организации, чтобы порадовать и привлечь посетителей.

Фото Владилена Олофинского и Елены Кабаковой

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Культура
Социум
байкмотоциклподковаскульптура
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Комментарии

мото-молодожены
14.05.2017 - 20:06
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А чего так тупо без торжественного открытия??? Подкову кстати надо вернуть и поставить где-нибудь возле загса!!

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