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В центре Сыктывкара появился кованый мотоцикл
Его установили вместо памятника подкове.
Скульптурную композицию из металла, представляющую собой фантастический мотоцикл, горожане увидели 14 мая рядом с домом №31 по улице Коммунистической. Желающие садятся за руль байка и фотографируются.
На этом месте 22 августа 2014 года открыли памятник подкове, который впоследствии убрали. С чем связаны изменения, пока неизвестно.
С каждым годом на улицах Сыктывкара увеличивается число арт-объектов. Так, в сентябре 2015 года возле магазина на улице Первомайской появился медведь с бочкой, а в апреле этого года - трехметровая копия Эйфелевой башни по той же улице. В роли инициаторов установки таких скульптур выступили коммерческие организации, чтобы порадовать и привлечь посетителей.
Фото Владилена Олофинского и Елены Кабаковой
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Международная сеть пиццерий Додо Пицца (Сыктывкар)
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Комментарии
А чего так тупо без торжественного открытия??? Подкову кстати надо вернуть и поставить где-нибудь возле загса!!
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