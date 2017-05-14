В центре Сыктывкара появился кованый мотоцикл

Скульптурную композицию из металла, представляющую собой фантастический мотоцикл, горожане увидели 14 мая рядом с домом №31 по улице Коммунистической. Желающие садятся за руль байка и фотографируются.

На этом месте 22 августа 2014 года открыли памятник подкове, который впоследствии убрали. С чем связаны изменения, пока неизвестно.

С каждым годом на улицах Сыктывкара увеличивается число арт-объектов. Так, в сентябре 2015 года возле магазина на улице Первомайской появился медведь с бочкой, а в апреле этого года - трехметровая копия Эйфелевой башни по той же улице. В роли инициаторов установки таких скульптур выступили коммерческие организации, чтобы порадовать и привлечь посетителей.

Фото Владилена Олофинского и Елены Кабаковой