Владельцев негабаритной рекламы в Сыктывкаре попросят добровольно ее демонтировать

В Сыктывкаре на заседании совета города 25 мая будет принят план зонирования города по типам рекламных конструкций. Всего зон будет шесть. В чистой зоне реклама будет запрещена, в исторической части города ее размеры будут сильно ограничены, в других зонах будут выбраны определенные форматы конструкций.

Чтобы сделать переходный период более комфортным, его разбили на три года. По словам мэра столицы Коми Валерия Козлова, владельцев легальных рекламных конструкций, у которых заключены договоры аренды, будут просить демонтировать не подходящие по параметрам конструкции добровольно.

«Если в течение месяца мы не получим ответа, то убирать такую рекламу будет региональный оператор – «Коми реклама». За свой счет. А затем выставлять счет предпринимателям, которые этой конструкцией владели», - пояснил глава города на брифинге 16 мая.

*** В 2014 году вопрос о нелегально размещаемой рекламе в Сыктывкаре широко обсуждался. Тогда стало известно, что управляющие компании боятся бороться с незаконной рекламой. В январе 2016-го, когда этот вопрос в очередной раз подняли на совете города, выяснилось, что с рекламой будут бороться уговорами – то есть общением с теми, кто эту рекламу размещает. В марте 2017 года выяснилось, что избавление от незаконной рекламы переложили на управляющие компании и собственников зданий. В апреле 2017-го город начали очищать от незаконной рекламы. По В.Козлова, это делают раз в полгода, но из-за того, что работа не ведется постоянно, предприниматели вновь увешивают столбы и деревья объявлениями. Кроме того, градоначальник отметил, что планируется избавить столицу Коми еще и от находящихся в удручающем состоянии конструкций.

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара