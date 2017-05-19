Отопительный сезон в столице Коми ориентировочно завершат 29 мая

С 22 по 24 мая на магистральном трубопроводе №2 Сыктывкара пройдут испытания на расчетную температуру теплоносителя. На это время горячее водоснабжение объектов, подключенных к МТС-2, будет прекращено, сообщает пресс-служба Коми филиала «Т Плюс».

По правилам технической эксплуатации тепловых сетей данный вид испытаний проводится каждые пять лет до окончания отопительного сезона. Их цель – проверить, насколько система теплоснабжения, включая магистральные, квартальные, распределительные сети, опоры, компенсаторы, устойчива к нагреву теплоносителя до максимальных расчетных значений. В данном случае температуру в сети планируется постепенно поднять до 120 градусов, выдержать на этой отметке в течение двух часов, после чего плавно вернуть к обычным параметрам, говорится в пресс-релизе компании.

Испытания позволят убедиться, что магистраль №2 и все подключенные к ней объекты в следующем отопительном сезоне в случае сильных морозов способны выдержать подъем температуры до максимальных значений, и Центральная водогрейная котельная сможет при необходимости отпускать теплоноситель по температурному графику 120/70 градусов.

В целях безопасности на период испытаний будет отключено отопление социальных объектов и горячее водоснабжение всех потребителей, подключенных к МТС-2. Руководителям УК, ТСЖ, ЖСК необходимо выполнить весь комплекс технических и организационных мероприятий по подготовке к температурным испытаниям.

Поскольку во время испытаний в течение нескольких часов в системах отопления домов будет циркулировать вода повышенной температуры, жильцам рекомендуется соблюдать определенные меры безопасности, в частности, исключить доступ детей к отопительным приборам. О возможных утечках и других неисправностях срочно сообщайте в свою управляющую компанию или в диспетчерскую службу «Сыктывкарских тепловых сетей» по телефону: 24-15-70.

Испытания на расчетную температуру теплоносителя в 2017 году проводятся только на МТС-2. По окончании отопительного сезона (предварительно – 29 мая) начнутся традиционные поэтапные гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность. О сроках их проведения в различных частях города будет сообщено дополнительно.

Перечень объектов, присоединенных к магистральному трубопроводу №2, где с 22 по 24 мая будет отключено горячее водоснабжение:

Улица 28 Невельской дивизии, 2,6;

2-ая Новосельская, 5, 15;

Дальняя, 10, 17, 19, 33, 34, 36;

Димитрова, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 22, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 48, 50, 56;

Жакова, 4, 6, 7, 11;

Карла Маркса, 200, 202, 206, 208/1, 208/5, 209А, 210;

Карьерная, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 18;

Катаева, 2/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 35А, 35/3, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 48, 51;

Кирпичная, 4, 6, 21, 25;

Колхозная, 52А, 54;

Коммунистическая, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 44, 44А, 44/2, 45, 46, 46/1, 46/2, 48, 48А, 48/2, 49, 50, 50А, 51, 52А, 53, 53а, 59, 62, 62А, 64, 65, 67, 69, 70, 70/1, 72, 74, 75А, 75/2, 77/2, 78, 79А, 80, 81, 82, 85, 85А, 88, 88/1, 91;

Маегова, 5, 18, 20, 21;

Маркова, 12, 13, 22/4, 22/5, 22/6, 24, 24А, 33, 35, 35/1, 39/1, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63;

Можжевельная, 2, 3А;

Морозова, 1, 1А, 3, 3/2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 31, 35, 35/1, 37, 37/1, 43, 43/1, 45, 47, 91, 93, 106, 106/3, 107, 108, 108/1, 108/2, 109, 109/2, 110, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 111, 111/2, 112/1, 112/6, 113, 113А, 114, 115, 115А, 116, 117, 117А, 118, 119, 119/1, 120, 121, 122, 123, 124, 124/1, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134/1, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 152А, 153, 154, 155, 156, 156/1, 156/2, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164/1, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/1, 175, 177, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 191, 193, 197, 201, 203, 205;

Национальная, 25;

Октябрьский проспект, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49/1, 51, 53, 54, 55, 55А, 58, 59, 59А, 60, 62, 68, 69, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84/2, 84/3, 84/4, 86, 92, 102;

Оплеснина, 11, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/7, 15, 17, 19, 21, 23А, 27, 29А, 30, 34, 35А, 41/1, 43, 45, 54, 54/1, 54А, 58, 58А, 60;

Орджоникидзе, 49/2, 49/3, 51, 51/1, 61, 61А, 61Б, 63, 63А, 71, 73, 73/1, 75/1;

Парковая, 11, 32, 38, 40;

Пришкольная, 22;

Пушкина, 103, 108/1, 108/3, 110, 113, 115, 118, 118/1, 120, 122, 127/2, 129А, 130, 133А, 135, 135/1, 135/5, 135/6, 135/8, 138, 140, 143, 143/1, 145, 161;

Станционная ,21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 31, 32, 33, 42, 46, 62, 64, 68, 70, 72, 76, 76/1, 108, 118, 120, 120/1, 128, 130, 132, 138, 144, 144/1, 144/2, 156, 160/1;

Старовского, 16, 16/1, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 30, 32, 34, 36, 44/38, 46, 51, 51А, 53, 55, 55А, 57;

Сысольское шоссе, 9, 27, 27/10, 27/11, 27/13, 27/14, 29, 31, 31/8, 33, 52, 56/1, 58, 60, 60/2, 60/3, 64, 68, 72, 72/1, 72/2, 74А, 76, 82;

Чернова, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 20, 20А;

Юхнина,16/1, 22;

Ярославская, 5, 10, 11.

Фото Владилена Олофинского