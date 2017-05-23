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Вторник, 23 мая 2017, 10:21
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10:21
В Коми пересмотрели нормативы по электричеству на общедомовые нужды

Квитанции с новыми суммами некоторые жители региона получат в июле.

Расход электроэнергии на общедомовые нужды раньше был описан в квитанции отдельной строкой, но с 1 января 2017 года эту графу из счетов убрали.

Общедомовые нужды по электроэнергии – это часть ресурса, что уходит на поддержание и обеспечение освещением здания, вне той доли электричества, которую использует собственник в пределах своей квартиры. Как правило, в величину ОДН по электроэнергии входят затраты на освещение подъездов, подвалов, чердаков, на работу домофонов, лифтов, видеокамер плюс технологические потери во внутридомовых сетях.

Величина оплаты ОДН по электроэнергии во многом зависит, установлен ли в доме счетчик, который позволят существенно сэкономить средства жильцов. Если его нет, плата рассчитывается по нормативу, установленному еще в 2013 году. Однако с 1 июня 2017 года эти нормативы будут пересмотрены.

В приказе министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми приводятся следующие нормативы:

Категория домов (включая общежития)

Норматив потребления (кВт*ч в месяц на метр2 общей площади)

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

0,72

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

1,13

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

-

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода

2,25

В документе уточняется, что под общей площадью понимаются помещения, входящие в состав общего имущества, то есть помещения, не являющиеся частями квартир: лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы.

Ранее градация и нормативы были другими:

Потребители

Значение норматива (кВт*ч на 1 метр2 общей площади)

В многоквартирных домах (за исключением общежитий), оснащенных лифтами

3,11

В многоквартирных домах (за исключением общежитий), не оснащенных лифтами

1,56

В общежитиях, оснащенных лифтами

5,00

В общежитиях, не оснащенных лифтами

2,50

Фото из группы «Эжва ЖКХ» во «ВКонтакте»

«КомиОнлайн»
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ЖКХтарифынормативыкомфортЖКУэлектроснабжениеОДН
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