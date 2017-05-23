КомиОнлайн

Новости

Вторник, 23 мая 2017, 17:42
  • 711
  • 0
  • 1

Родители детей с расстройствами аутистического спектра просят открыть в Коми методический центр

Аккумулировать информацию со всех сторон предлагают на отдельном сайте.

Как рассказала «КомиОнлайну» руководитель общественной организации «Особое детство» Юлия Посевкина, родители, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), написали открытое письмо министру образования, науки и молодежной политики Коми Наталье Михальченковой.

В нем жители Коми говорят о том, что в регионе еще не налажена системная работа с такими детьми, поэтому просят рассмотреть их предложения по созданию условий для получения образования детей с РАС.

«Мы знаем, насколько трудно наладить работу с детьми с РАС в условиях современной школы и детского сада. Учителя и воспитатели сталкиваются с огромными трудностями и нередко опускают руки. Многие неудачи объясняются тем, что дети с РАС требуют совершенно особой подготовки педагогов. На них «не ложатся» методики олигофренопедагогоги, даже если эти дети имеют нарушения интеллекта, как и другие методы, знакомые учителям. Два фактора – искаженное развитие и серьезные поведенческие нарушения детей – ведут специалистов к нарастанию проблем в обучении, – говорится в обращении. – И это будет продолжаться, несмотря на новые госстандарты, пока не будет создана система помощи специалистам, занимающимся с детьми с РАС, родителям таких детей и учреждениям».

Родители и общественники рекомендуют создать региональный ресурсный центр по типу того, что уже работает на базе Московского государственного психолого-педагогического университета (Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра). Он может оказать поддержку при организации регионального центра.

Ресурсный и методический центр предлагают создать на базе Республиканского центра реабилитации и коррекции. У него, по мнению обратившихся, должен быть свой интернет-ресурс, к которому подключены все учебные заведения республики и психолого-медико-педагогические консилиумы и комиссии. Воспитанника детского сада или ученика школы нужно будет зарегистрировать на нем, приложить описание его образовательных потребностей, указанных комиссией. Также на этом ресурсе должны регистрироваться специалисты, которые занимаются с этим ребенком. «Таким образом, создается банк потребностей в разрезе места проживания, возраста, организаций и специалистов, работающих с ребенком. Этот банк данных ляжет в основу действий по созданию образовательных условий для каждого ребенка», – считают родители и общественники.

Такой подход, по их мнению, поможет наладить постоянную методическую работу со специалистами: обучать их (в том числе онлайн курсов), проводить онлайн-консультации, предлагать методическая помощь специалистам в разработке адаптированных образовательных программ с публикацией примеров, подбирать  литературу по различным темам, собирать  видеотеку с показательными занятиями. Кроме того, это поможет своевременно готовить учебное заведение к приходу ребенка с РАС: обучить педагогов, создать специальную образовательную среду (парту с перегородками, шумопоглощающие наушники), найти и подготовить тьютора, разработать индивидуальный учебный план. Также ресурсный и методический центр поможет наладить постоянный контакт с родительским сообществом, подключая его к обучающим курсам, к разработке индивидуальных программ.

«Еще одной из задач ресурсного центра должна стать разработка программы для профориентации и дальнейшего трудоустройства людей с РАС, – уверены авторы письма. – Просим вас рассмотреть возможность воплощения данной системы в жизнь. Будем рады принять участие в рабочей группе по обсуждению нашей идеи. Отдельно просим содействовать активному, продуктивному сотрудничеству учреждений образования с родительским сообществом».

Под открытым письмом поставили свои подписи 20 человек.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
образованиеДетиздоровье
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Охранник торгового зала (ТК Макси)
РИВ ГОШ, Сеть магазинов (Сыктывкар)
от 17250 RUR

Охранник торгового зала (ТК Парма)
РИВ ГОШ, Сеть магазинов (Сыктывкар)
от 17250 RUR

Test Automation Engineer
EPAM Systems, Inc. (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

VoiceTep:
generic cialis 5 mg buy online cialis generic buy cialis online frau und cialis
24.05.2017 - 04:43
Перейти к новости
VoiceTep:
cialis for sale in london buy cialis generic cialis cialis samples in canada
24.05.2017 - 03:51
Перейти к новости
Vaughnlync:
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=47245 - Птица
24.05.2017 - 03:50
Перейти к новости
Vaughncem:
http://file-yandex.ru/videomult115.php?s=33755&id=34078 - Кухня. Последняя битва
24.05.2017 - 03:33
Перейти к новости
VoiceEnave:
cialis ohne rezept hannover cialis cheap cilais price compare prices cialis 20
24.05.2017 - 03:19
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика