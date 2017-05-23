Родители детей с расстройствами аутистического спектра просят открыть в Коми методический центр

Как рассказала «КомиОнлайну» руководитель общественной организации «Особое детство» Юлия Посевкина, родители, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), написали открытое письмо министру образования, науки и молодежной политики Коми Наталье Михальченковой.

В нем жители Коми говорят о том, что в регионе еще не налажена системная работа с такими детьми, поэтому просят рассмотреть их предложения по созданию условий для получения образования детей с РАС.

«Мы знаем, насколько трудно наладить работу с детьми с РАС в условиях современной школы и детского сада. Учителя и воспитатели сталкиваются с огромными трудностями и нередко опускают руки. Многие неудачи объясняются тем, что дети с РАС требуют совершенно особой подготовки педагогов. На них «не ложатся» методики олигофренопедагогоги, даже если эти дети имеют нарушения интеллекта, как и другие методы, знакомые учителям. Два фактора – искаженное развитие и серьезные поведенческие нарушения детей – ведут специалистов к нарастанию проблем в обучении, – говорится в обращении. – И это будет продолжаться, несмотря на новые госстандарты, пока не будет создана система помощи специалистам, занимающимся с детьми с РАС, родителям таких детей и учреждениям».

Родители и общественники рекомендуют создать региональный ресурсный центр по типу того, что уже работает на базе Московского государственного психолого-педагогического университета (Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра). Он может оказать поддержку при организации регионального центра.

Ресурсный и методический центр предлагают создать на базе Республиканского центра реабилитации и коррекции. У него, по мнению обратившихся, должен быть свой интернет-ресурс, к которому подключены все учебные заведения республики и психолого-медико-педагогические консилиумы и комиссии. Воспитанника детского сада или ученика школы нужно будет зарегистрировать на нем, приложить описание его образовательных потребностей, указанных комиссией. Также на этом ресурсе должны регистрироваться специалисты, которые занимаются с этим ребенком. «Таким образом, создается банк потребностей в разрезе места проживания, возраста, организаций и специалистов, работающих с ребенком. Этот банк данных ляжет в основу действий по созданию образовательных условий для каждого ребенка», – считают родители и общественники.

Такой подход, по их мнению, поможет наладить постоянную методическую работу со специалистами: обучать их (в том числе онлайн курсов), проводить онлайн-консультации, предлагать методическая помощь специалистам в разработке адаптированных образовательных программ с публикацией примеров, подбирать литературу по различным темам, собирать видеотеку с показательными занятиями. Кроме того, это поможет своевременно готовить учебное заведение к приходу ребенка с РАС: обучить педагогов, создать специальную образовательную среду (парту с перегородками, шумопоглощающие наушники), найти и подготовить тьютора, разработать индивидуальный учебный план. Также ресурсный и методический центр поможет наладить постоянный контакт с родительским сообществом, подключая его к обучающим курсам, к разработке индивидуальных программ.

«Еще одной из задач ресурсного центра должна стать разработка программы для профориентации и дальнейшего трудоустройства людей с РАС, – уверены авторы письма. – Просим вас рассмотреть возможность воплощения данной системы в жизнь. Будем рады принять участие в рабочей группе по обсуждению нашей идеи. Отдельно просим содействовать активному, продуктивному сотрудничеству учреждений образования с родительским сообществом».

Под открытым письмом поставили свои подписи 20 человек.

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