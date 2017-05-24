Младопарламентарии Коми придумали свои требования для муниципалитетов

Поправки и свои предложения в республиканский закон «О молодежной политике» представили 23 мая члены молодежного парламента на круглом столе в Общественной палате Коми.

Как сообщает пресс-служба Госсовета Коми, по мнению молодых парламентариев, дополнения требуют как минимум шесть статей закона. Например, они предложили обязать муниципалитеты организовать молодежные советы, создать дополнительные условия для обеспечения экономической самостоятельности молодежи, поддержать молодые семьи, открыть сайт в сети Интернет по вопросам молодежной политики и ежегодно выпускать информационные сборники правовых актов по данной теме.

Не со всем согласились участники круглого стола, представляющие старшее поколение. Было отмечено, что молодежные объединения не уполномочены требовать что-либо от руководителей городов и районов, а молодые люди вполне могут сами создавать условия для своей экономической самостоятельности. «Инициативы хорошие, однако, до вынесения на широкое обсуждение их нужно пропустить через сито узких экспертов», – посоветовал директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев.

Вице-спикер регионального парламента Валентина Жиделева напомнила, что впервые идея актуализировать региональный закон «О молодежной политике» прозвучала на заседании молодежного парламента три месяца назад. В целом поддержав стремление молодых коллег, она предложила отойти от рассмотрения конкретных поправок и посмотреть шире. «На вчерашних парламентских слушаниях в Государственной Думе были даны четкие рекомендации по формированию молодежной политики в стране, – напомнила депутат. – Прежде чем вносить поправки в региональный закон, думаю, правильнее будет дождаться принятия федерального закона, который уже буквально на подходе», – заключила вице-спикер.

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